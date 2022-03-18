伊州最佳購屋城 南部小鎮奪冠

伊州南部的圖托波利斯市(Teutoplis)在一項「全州最佳購屋城鎮」排行榜中奪得冠軍。(圖托波利斯鎮官網截圖)

Niche網站16日公布一份2022年伊利諾州最佳購屋城鎮排行榜，位於該州南部的圖托波利斯市(Teutoplis)從636個城鎮中奪得冠軍，這處人口僅約1700人的小鎮，房價 中位為16萬6500元，租金中位為614元。

這項排名主要根據公立學校 、犯罪率與安全度、房屋市場、夜間生活、多元化，以及是否適合養育家庭等項目做出評估。

排名第一的圖托波利斯居民只有1730人，平均每個家庭的中位年收為7萬4083元，且大多數人都擁有自己的房子，該鎮有不少酒吧，並聚居許多年輕的專業人士，居民比較保守，當地的公立學校獲得很高評價，此外，該鎮的謀殺、騷擾、強暴、搶劫等犯罪案件都掛零，而偷竊案件的比率也遠遠低於全美平均。

名列第二的城鎮為芝加哥北郊的長丘鎮(Long Grove)，有7963位居民，中位房價為64萬8700元，中位房租3250元，該鎮高達93%的民眾都住在自有房屋；當地的住民教育水平很高，多達七成至少有大學學歷，平均每家的中位年收為21萬4073元，該區的公立學校品質在伊州 數一數二，其中Adlai E. Steveson高中尤其受到肯定。

第三名的李蘭德丘(Leland Grove)位於伊州首府春田市的郊區，人口有1406位，房屋中價22萬2700元，房租中位1518元，該鎮95%居民都住在自有房屋，平均家庭中位年收10萬8947元，這個小城的治安極佳，除了少數的汽車偷竊案件外，未發生其他犯罪行為。

排名第四的唐雷普市(Dunlap)位於伊州中部皮歐利亞市的郊區，人口1140人，中位房價24萬1700元，中位租金797元，平均每個家庭的中位年收為8萬9808元。

位於芝加哥郊區的奇爾迪爾市(Kildeer)擠入第五名，奇市擁有很多公園綠地，加上學區佳，因此也在伊州最適合居住城鎮排行榜中名列前茅，該市的中位房價為63萬1500元，中位房租961元，在居民教育水平方面，奇爾迪爾高達78%都有至少大學學歷；該區的家庭中位收入為21萬1063元。

其他排名六到十名的最佳購屋城鎮，依序為福斯河丘(Fox River Grove)、唐恩斯(Downs)、蒙提切羅(Monticello)、假日海岸(Holiday Shores)、哥倫比亞(Columbia)，詳情可上網查詢：https://reurl.cc/oe2XXD。