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2月房屋成交價 伊州同比漲逾7% 芝加哥持平

特派員黃惠玲／芝加哥報導

全美多州及城市房價持續上漲，伊利諾州2月份房中位房屋成交價格為26萬9800元，比去年同期上漲了7.4%，其中房價增長最快的大都會城鎮為葛蘭奈特市(Granite City)，房價漲幅高達74.7%。芝加哥市房價表現相對積弱，2月份該市房屋成交中位價與去年同期一樣，維持在32萬5000元。

根據專業售房網站Redfin分析，伊州2月份上市出售的房屋有3萬1890件，比去年同期增加了3.6％，不過此增幅仍遠遠無法滿足購屋者的需求，在買主多於賣方的情況下，2月份的房屋成交價格高出屋主上市價格的比率高達33.9％，較去年同期還高出7.8%。

伊州房屋成交價格增幅最高的十個城鎮，依序為葛蘭奈特(74.7%)、貝爾威德爾(Belvidere，55.3%)、音斯戴爾(Hinsdale，45.1%)、席卡摩爾(Sycamore，44.2%)、當拿斯丘(Downers Grove，42.9%)、霍姆伍德(Homewood，39.7%)、艾金(Elgin，32.2%)、錫安(Zion，32.2%)、南荷蘭(South Holland，27.3%)、葛蘭景(Glenview，26.4%)。

芝市房價表現不如伊州，不僅房屋成交中價維持不動，房屋成交天數也大幅拉長，今年2月份芝加哥平均房屋成交天數為64天，而去年同期僅需48天。

不過，芝加哥2月份成交的房屋件數仍有增長，從去年的1840件上升到今年有2076件。

芝市的購屋競爭程度也不如伊州熱烈，2月份以上市價格賣出的房屋比率達98.7％，加價搶購的情況非常少見。

房價 伊州 芝加哥

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