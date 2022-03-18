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與苗栗締結姐妹市12周年 巴勒特市訂3月為台灣客家月

特派員黃惠玲／芝加哥報導
巴勒特市市長華勒斯(後排左五)宣布3月為該市「台灣客家月」，後排左七為駐芝台北經文處副處長李唯誠。(客家同鄉會提供)
巴勒特市市長華勒斯(後排左五)宣布3月為該市「台灣客家月」，後排左七為駐芝台北經文處副處長李唯誠。(客家同鄉會提供)

中西部客家同鄉會即日起到4月29日止，在芝城北郊的巴勒特市(Barlett)舉行「美國客家人眼中的多彩景色」藝術展，十多位客家鄉親藉由創作，展現台灣、美國的城鎮風景及文化特色，成功深化雙邊交流。巴市市長華勒斯(Kevin Wallace)在這場展覽的開幕式中宣布，3月為該市的「台灣客家月」。

駐芝台北經文處副處長李唯誠(左一)出席巴勒特市舉辦的客家鄉親藝術展覽開幕式。(客...
駐芝台北經文處副處長李唯誠(左一)出席巴勒特市舉辦的客家鄉親藝術展覽開幕式。(客家同鄉會提供)

這場藝術展是慶祝巴勒特文化藝術委員會創會20 周年系列活動的首場活動，中西部客家同鄉會多年來與巴勒特文化藝術委員會以及巴勒特市府建立了緊密關係，而這場藝術展也歡慶台灣苗栗市與該市締結姐妹市12周年。

華勒斯表示，非常謝巴勒特市文化藝術委員會及中西部客家同鄉會攜手推出藝術展，他還特別讚掦鄉親陳嘉健以楷書寫下的「友誼長存」字畫，他說，儘管台灣美國距離遙遠，但兩個不同文化背景的城市相知、相惜，奠定了深厚情誼。

芝加哥經濟文化辦哥台北事處副處長李唯誠、組長蔡振發，以及芝加哥華僑文教服務中心的主任劉綏珍、副主任黃士聰也到場參加了開幕式，李唯誠肯定中西部客家同鄉會長期推廣「客家文化」及宣揚「台灣成就」的成績。

除了巴勒特市府二樓畫廊展出了22件藝術創作外，巴勒特文化委員會會所的畫廊也展出另外四件作品，參展內容包括繪畫、書法等。此次參加展覽的鄉親有李郁惠、陳嘉健、鳳英、江妙應、楊學慶、邱美純、林俊文、林健芸、林健萱、邱林紫雲及Kathryn Yang Rohr等人。

該展覽地點：Bartlett Village Hall 2nd Floor Gallery(228 S. Main St. Bartlett, IL )，展覽時間為周一到周五早上8時30分到下午4時，周六上午9時到中午12時。

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