娛樂大麻退燒？伊州2月銷售額1年來新低

供應量減少加上零售點有限，導致伊州娛樂大麻價格過高而影響了銷售金額。(Cresco Labs大麻零售店臉書)

屢屢創下銷售紀錄的伊利諾州娛樂用大麻 退燒了？根據統計，伊州 娛樂大麻在去年12月賣出1億3700萬的歷史新高紀錄後，銷售數量開始走低，大麻業者擔心，供應量有限加上價格增長，恐將助長非法黑市的交易。

伊州110家持有合法銷售大麻的商店，今年1月份的銷售額降到1.17億元，2月份繼續減少至不到1.14億，這也是從去年3月到現在的最低單月銷售額。不過，雖然營業額所有下降，娛樂大麻在伊州開賣兩年來，累積銷售金額已經超過20億元。

娛樂大麻銷售的授權爭議，是除了營業額縮水之外的另一個公眾關注焦點，部分少數族裔稱該執照「過於集中由白人主導」，致使其他族裔很難獲得新的營業許可證明，多起有關訴訟目前仍在法院等待裁決。

曾擔任大麻行業分析師的西格(Andy Seeger)說，近期大麻銷量下降，可能與過去一段時間，大麻供應量不足加上零售商店有限，導致售價偏高有關。「目前伊州娛樂大麻的市場，仍算是壟斷式經營，相比之下，其他州的價格就穩定很多。」

西格說，部分8盎司的大麻粉售價仍高到80多元，要讓此價格降低，主要必須仰賴政府開放競爭，否則在此之前，該州的大麻仍將由黑市主導。

由於大麻銷售執照的發放引起法律爭議，庫克 郡法院法官命令暫停發放185張營業許可證；至於大麻栽種許可，伊州去年發出了40張，預計很快會再發出另外60張種植大麻執照。

伊州大麻權益聯盟主席凱利(Douglas Kelly)說，雖然種植大麻執照增多，但這些新拿到執照的種植中心，仍未有產品問世，因此現階段伊州大麻來源，還是由一小部分專門種植醫用大麻的廠商壟斷。

不過，前州參議員亨頓(Rickey Hendon)領導的聯盟，積極推動禁止有色人種藉由法律訴訟影響大麻銷售的提案，他表示，對現行大麻法規提出挑戰的各種各樣訴訟，至少使伊州損失了10億的銷售金額。

該方案還建議精簡大麻監管委員會，擴大栽種能量，並放寬公眾消費規則。