空置2年 芝麥克米克中心重迎會展回歸

在停辦兩年後，家用品展覽回歸麥克米克中心推出。(家用品展官方臉書截圖)

經歷疫情 衝擊而沉寂超過兩年的芝加哥 麥克米克展覽中心(McCormick Place)，隨著「家用品展」(Inspired Home Show)的重新登場，芝加哥的展覽業務也正在逐漸恢復元氣。

從2020年3月開始，麥克米克展覽中心受到疫情影響，取消了數百場的預定展覽，而連續停辦兩年的家用品展，在今年重新推出後，預計3天展期將吸引2萬訪客參觀，儘管人數比疫情前的2019年大幅減少了6成，但組織活動者仍很開心終於恢復舉辦該場展覽。

主辦家用品展的國際家用品協會(International Housewares Association)發言人撒拉瑪(Leana Salamah)說，不論參與人數多寡，都比活動被迫取消感覺好很多。

身為芝加哥旅遊業主力經濟引擎的「麥克米克展覽中心」，是疫情期間損失最慘重的行業，統計顯示，過去兩年間，該中心總共取消超過230場展覽、互異，芝市也因此流失了340萬的參訪人數，以及損失高達31億的周邊經濟收益。

該展覽中心今年已經排定了176場活動、會議，預計可為芝加哥帶進19億元的經濟相關收入。

疫情之前的2019年，麥克米克展覽中心共推出了289場展覽，總計參加人數達290萬。

想讓麥克米克展覽中心恢復到原來的盛況，仍有一段長路要走，大型展覽與會議專家、德州大學教授桑德斯 (Heywood Sanders)說，在疫情之前，麥克米克展覽中心就一直在流失會議與貿易展的業務，「疫情後要回到2019年的與會人數充滿挑戰」。

與展覽業務息息相關的酒店業，在疫情期也陷入掙扎，根據研究公司STR統計，芝加哥市區的酒店房間的住房率，從2019年的74%一路跌到2020年的26%，2021年爬升到42.6%，但在今年1月Omircron大爆發，住房率又狂跌到23.7%。