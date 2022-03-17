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疫情仍未退 CDC：芝加哥廢水病毒濃度升

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
UIC副教授波瑞特斯基(後)的實驗室，一直進行廢水中新冠病毒含量的監測與分析。(UIC官網)
UIC副教授波瑞特斯基(後)的實驗室，一直進行廢水中新冠病毒含量的監測與分析。(UIC官網)

一項研究數據表明，新冠病毒仍未結束，聯邦疾病防治中心(CDC)的廢水研究發現，包括芝加哥、庫克郡(Cook County)等全美各城市廢水中的新冠病毒含量，近來有不斷增加趨勢。

負責採集伊利諾州周邊社區廢水樣本的芝加哥伊大(UIC)生物學副教授波瑞特斯基(Rachel Poretsky)對此表示，現階段還是很難衡量病毒的增長是否帶來威脅，因為數值很低，她舉例，以前數值如果是0，而現在所採集的樣本數值升到500，「雖然看起來激增了500倍，但實際來看，500仍然很低」。

波瑞特斯基的實驗室獲得聯邦與州的抗擊新冠資金，一直針對廢水的病毒含量進行分析研究，她說，去年11月，也就是在變異病毒株Omicron大舉襲擊伊州之前，芝加哥與庫克郡等地區廢水所測得的新冠病毒含量最低。

波瑞特斯基表示，她的團隊不斷在關注相關數據，只要看到輕微的上升幅度，就會立即告知公衛合作夥伴，並藉此做好防範，將可能面臨的風險減到最低。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，兩年前的3月16日，住在芝加哥南區Auburn Grresham的61歲非裔婦女佛瑞森(Patricia Frieson，61歲)感染新冠死亡，她也是伊州第一個染疫喪生的居民，而到今年3月15日為止，共有7568名芝加哥人在這場大流行中失去生命。

亞瓦迪指出，在芝城、伊利諾州首宗新冠死亡病例屆滿兩年之際，疫情明顯緩解，但隨著口罩令解除，近期確診人數預估出現回升。

她表示，現在雖然口罩已經可以摘掉，疫苗規定也已經取消，但她仍建議民眾在享受疫情間歇的常態生活同時，也要做好防範疫情再次激增的準備。

至於執行「病毒零容忍」的中國，近期新冠確診病例激增，完全開放後的英國也出現新病例大幅增長的情形，亞瓦迪表示，目前芝加哥各項數據均顯示總體風險非常低，因此不會太過擔心。

統計顯示，包括芝加哥、伊州的確診病例與染疫住院人數，都降到近八個月來的低點，過去七天中，伊州平均每天新增確診1250人，比Omicron爆發的今年1月時的高峰期遽降96%；伊州染疫住院人數到14日晚間共有583人，這也是從2021年7月20日以來，第一次降到600人以下；過去七天的單日新增死亡人數為23名，寫下去年7月5日以來的新低紀錄。

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