芝富豪捐款20萬 10加油站今免費加油 每人上限50元

油價不斷上漲，一般民眾經濟壓力也增大。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 百萬富翁威爾森(Willie Wilson)16日表示，為了協助部分市民度過高油價 難關，他將提供20萬元資金，讓市民在17日當天，在芝加哥市10處加油站 免費加油，每位參與者最多可加到價值50元的汽油。

威爾森說，飛漲的油價帶 給大家太多困難，普通汽油每加侖已經升到14年來的最高點，目前油價更比去年同期提高了五成，烏克蘭戰爭、對俄羅斯石油的禁令，以及高稅收，導致了汽油價格的上揚。

參與該項免費加油活動的加油站老闆阿布杜拉(Khalil Abdullah)與卜拉辛(Amin Ibrahim)說，他們會配合威爾森的活動降低油價。此免費加油活動將從17日上午7時展開，先到先加，參與的加油站名單如下：

─Amstar：368 E. Garfield Blvd.

─Citgo：9155 S. Stony Island Ave.

─Maration：1839 E. 95th St.

─Citgo：1345 N. Pulaski Rd.

─Gulf：9901 S. Halsted St.

─Mobil：2800 S. Kedzie Ave.

─Amoco：7201 N. Clark St.

─BP：4359 N. Pulaski Rd.

─Marathon：340 S. Sacramento Blvd.

─Falcon：43 N. Homan Ave.