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您有真才 我有實力 世界日報誠聘世界精英

本報芝加哥訊
平版紙媒走向數位的世界日報。
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您有真才，我有實力，芝加哥世界日報多元媒體，誠意邀請您加入行列，共襄盛舉，共謀大業，計劃您的人生，計劃您的未來，世界日報大門是敞開的，歡迎有志從事媒體工作行業人士加入，不懼艱難，有不屈不朽的精神，敢於創新，有開拓能力，善長交際，喜歡社交生活，有自我挑戰，追求理想工作的人，不論您是什麽學歷，學習能力強，願意付出，世界日報也願意提供您一個公平競爭，公平工作的平等機會，我們培育，您的成長，是您人生的嬌敖，同業以您為榮，也是世界日報驕傲。

時不可再，機不可失，今日您的抉擇，必成就您日後多姿多彩豐富人生。您每天都會在不同階層社會中穿梭，接觸到，商賈領袖，僑團棟樑，專業人士，市場精英、達官貴人，甚至各地方區長，市長，州長，國會議員等等或都有求於您。請不要放棄這千載難逢機會，世界日報正走在潮流尖端，為迎接未來，更新換代，不斷拓大招募工作，從平版紙媒走向數位，世界日報擁有日報、免費周報，世界週刊、黃頁，特刊到世界電子報，世界新聞網，都獨領風騷，傲視同群，世界日報在北美悠久歷史，創下輝煌成就是有目共睹的。

世界日報是目前是北美唯一私人企業，以中文為主而擁有各種傳播效力的多元媒體，世界日報每月讀者群已達至百萬以上，迄2022年2月28日止，光是數位讀者群己攀升1百78萬人次，閱讀率為2千7百萬次，如果連紙本合算則超越2百多萬讀者群，深受華人愛戴。

世界日報隸屬聯合報系https://www.udngroup.com，為跨國華資企業，業務幾遍及世界每一華人角落，每天為當地華人社區獻上精神糧食。業務聯系、關注、查詢或徵求更多本報系資訊，請電1-312-842-8080 或登陸：

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世界日報引領潮流風，世界電子報，世界新聞網給合為3位一體多元媒體。
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平版紙媒走向數位的世界日報。
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跟上主流品牌只有主流媒體。
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世界日報多元媒體。
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