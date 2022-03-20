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福興銀行成立三十周年春季大酬賓！

本報芝加哥訊
福興銀行成立三十周年春季大酬賓，歡迎洽詢！
福興銀行成立三十周年春季大酬賓，歡迎洽詢！

總部位于芝加哥西郊的福興銀行是一家與華人社區共同成長的銀行，也是一家真心服務華人社區的銀行。今年是福興銀行成立三十周年，為答謝客戶的支持，特別推出春季大酬賓，以最好的存款利率回饋社區！其中定期存款帳戶：利率*13個月 $5,000起年利率 0.66% APY1，*19個月，$5,000 起，年利率 0.88% APY1，*60個月 $5,000 起，年利率 1.60% APY1，以及利率可上調定期存款帳戶：60個月 $5,000 起，年利率 1.35% APY，上調后年利率不超過6.00% APY2。詳情歡迎致電洽詢：773-769-2899。

福興銀行還提供方便客戶的服務。例如手機銀行服務，可以讓您在任何地點通過手機在24小時，7天將福興銀行服務隨身攜帶，您不需要來銀行存支票，只要您使用手機軟件（APP)，拍攝支票照片就可以輕松完成。同時，為了您的方便，特別提升了手機移動額度，方便大額的存儲。更多的優惠還有半價訂購下一套商業支票。如果您使用福興銀行的帳戶接受刷卡機結帳，第三方刷卡機服務公司可為您提供特別的優惠，節約成本可達35%，并提供免費終端機，免費紙帶，無合同終止罰金，請提供現有刷卡機帳單，找您最近的銀行查詢。

福興銀行有五家分行專員為您提供最優質的金融服務，如有任何建議和要求，歡迎致電各分行：福興銀行總部（Stone Park Head Quarter）：1860 N Mannheim Rd, Stone Park, IL 60165，(708) 410-2899，福興銀行芝加哥南中國城分行（Chinatown Branch）217 W Cermak Road, Chicago, IL 60616，(312) 842-2899，芝加哥南中國城貸款部：地址：223 W Cermak Rd, Chicago, IL 60616，(312) 801-9030，北華埠分行（UptownBranch）：5069 N Broadway, Chicago, IL 60640，(773) 769-2899，北郊分行（Wilmette Branch）：611 Creen Bay Rd. Wilmette, IL 60091，(847) 920-1400，西北郊分行（Des Plaines Branch）：9380 W Ballard Rd, Des Plaines, IL 60016，(847) 297-2222，更多的詳情請瀏覽網址：https://www.inbk.com。

福興銀行北郊分行（Wilmette Branch）：611 Creen Bay ...
福興銀行北郊分行（Wilmette Branch）：611 Creen Bay Rd. Wilmette, IL 60091。
福興銀行芝加哥南中國城分行（Chinatown Branch）217 W Cer...
福興銀行芝加哥南中國城分行（Chinatown Branch）217 W Cermak Road。
福興銀行北華埠分行（UptownBranch）：5069 N Broadway,...
福興銀行北華埠分行（UptownBranch）：5069 N Broadway, Chicago, IL 60640。
福興銀行芝加哥南中國城貸款部：地址：223 W Cermak Rd.
福興銀行芝加哥南中國城貸款部：地址：223 W Cermak Rd.
福興銀行總部（Stone Park Head Quarter）：1860 N M...
福興銀行總部（Stone Park Head Quarter）：1860 N Mannheim Rd, Stone Park, IL 6016。

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