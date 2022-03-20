我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

阿肯色州車展晚間爆發槍擊案 至少10人中槍

中華功夫學院新館隆重開業 歡迎報名學習中國功夫，強身健體！

本報芝加哥訊
來自中國山東的世界知名武術家王貴立教練，享有扎實的基本功及武術界的知名度。
來自中國山東的世界知名武術家王貴立教練，享有扎實的基本功及武術界的知名度。

成立于2018年的芝加哥中華功夫學院練武場館近日由 539 W. 31街搬遷到2401 S Archer Ave.,新館并于日前隆重開業。 該武館由來自中國山東的世界知名武術家王貴立主理教授，王貴立教練在31街的場館經營多年，口碑甚佳。疫情之前，功夫學院學生一度接近百名，年齡跨度從4歲到70歲不等，除了中國人外，武館還吸引了許多非裔、墨西哥裔和白人前來學習中國功夫。“這些學員當中，有的是非常熱愛武術，有的是考慮到防身及強身健體，而小孩子學武術除了強身健體之余，則為了培養孩子勇敢頑強、堅忍不拔的優良品質。王貴立師傅表示，國際上認可的練武黃金年齡在4-18歲，這期間孩子的骨骼肌肉都在快速發育，具有很大的可塑性，習武能夠讓孩子養成提拔向上的精氣神。

王貴立自幼喜愛武術，少年時曾在滕州奧林武校學習，2004年考入北京少林武術學校，后以優異成績被北京體育大學錄取。個人在多項武術比賽中榮獲佳績，曾獲得北京市武術比賽男子刀術第一名、男子棍術第一名。在第五屆香港國際武術比賽中，他獲得男子地躺拳第一名、自選太極拳第一名。他在參加2010年全國武術比賽中，獲得個人全能第二的優異成績，并被評為國家一級運動員。2011年，王貴立在四川舉辦的國際武術節比賽中，奪得男子太極拳第一名的佳績。后期，王貴立曾經隨團參加過菲律賓、泰國、韓國等國家的武術文化交流演出，享有扎實的基本功及武術界的知名度。

為促進中外武術文化的交流，讓外國友人領略到中國武術的無窮魅力，王貴立功夫學院落戶芝加哥辦學，成立了中華功夫學院，旨在把中國武術文化發揚光大。中國城中華功夫學院的新館現已全面升級，面積達到3000多平方英尺，成為芝加哥規模最大的武館。武館招生對象有成人和兒童（4-60歲，采取一對一授課），具體課程有中國武術、散打、太極等，如果需要私人課程可以提前預約。中華功夫現正招生中，歡迎報名加入中華功夫學院學習功夫強身健體！中華功夫學院新館地址：2401 S Archer Ave., Chicago, IL 60616，電話：773-569-7690。

中華功夫學院新館隆重開業，歡迎報名學習中國功夫，強身健體！
中華功夫學院新館隆重開業，歡迎報名學習中國功夫，強身健體！
歡迎關注微信，加入中華功夫學院學習。
歡迎關注微信，加入中華功夫學院學習。
中華功夫學院新場館面積達3000多平方英尺，是芝加哥規模最大的武館。
中華功夫學院新場館面積達3000多平方英尺，是芝加哥規模最大的武館。
王貴立教練早前帶眾徒弟參加武術比賽。
王貴立教練早前帶眾徒弟參加武術比賽。
王貴立教練在中華功夫新場館。
王貴立教練在中華功夫新場館。
王貴立成立中華功夫學院，旨在把中國武術文化發揚光大。
王貴立成立中華功夫學院，旨在把中國武術文化發揚光大。
中華功夫學院新館地址：2401 S Archer Ave., Chicago, ...
中華功夫學院新館地址：2401 S Archer Ave., Chicago, IL 60616（新世界超市對面）。

北京 芝加哥 招生

上一則

您有真才 我有實力 世界日報誠聘世界精英

下一則

福和市路怒槍擊案 一死一傷

延伸閱讀

疫情仍未遠離 CDC：芝城廢水中的新冠病毒含量正在增加

疫情仍未遠離 CDC：芝城廢水中的新冠病毒含量正在增加

接任芝加哥11區區長27人申請 含5華裔

接任芝加哥11區區長27人申請 含5華裔
誰能接任芝加哥11區區長？ 27人申請 5華裔角逐

誰能接任芝加哥11區區長？ 27人申請 5華裔角逐

料理功夫／佛手柑炒甜椒西芹

料理功夫／佛手柑炒甜椒西芹
料理功夫／檸香烤鱈魚

料理功夫／檸香烤鱈魚
料理功夫／生菜沙拉脆皮筒

料理功夫／生菜沙拉脆皮筒

熱門新聞

竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

休士頓加油站 白天被偷1500加侖柴油

2022-03-15 17:51
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31
德州西部15日夜發生的九死兩重傷慘烈車禍，肇事的小貨車(見圖)是一名13歲兒童駕駛。(美聯社)

德州西南大學9死車禍 13歲兒童駕駛逆向行車闖大禍

2022-03-17 21:42

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係