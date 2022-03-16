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搭乘網約車 芝加哥即起增收汽油附加費

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥市油價名列伊利諾州最貴地區，15日每加侖油價平均達到4.67元，而如果要加高級汽油的話，每加侖更達到5.47元，瘋狂上漲的油價，也讓網約車公司紛紛採取因應措施，其中Uber上周已經調高搭乘價格，Lyft本周也宣布跟進。

芝加哥網約車司機權益促進組織「獨立司機指南」(Independent Drivers Guild)的代表桑切茲(Lenny Sanchez)說，一年前的每加侖油價比現在便宜1.5元，「油價已經快成天文數字了，許多司機都因此受到影響而減少出車或乾脆停開」。

Uber以及Lyft都已經陸續調高乘坐價格，而Uber送餐的服務也調高了每趟0.45元的費用。即日起搭乘Uber的民眾，將被加收最高0.55元的「汽油附加費」，有效期為60天；Lyft也宣布跟進，但未說明實際增收的金額。

為了緩解民怨，減輕公眾經濟負擔，伊州共和黨籍的州眾議員巴提尼克(Mark Batinick)14日向議會提案，將現行的伊州燃油稅訂出每加侖0.18元的上限，他表示，此舉可以達到控制油價在一定範圍的效果，也不會因為訂出上限稅賦而影響伊州財政收入。

巴提尼克說，當汽油價格翻倍時，對州府財庫來說將會增加一筆意外收入，但對消費者而言則是增加一筆剝削，他主張州府不應「貪得」這份意外財。

油價 伊州 Lyft

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