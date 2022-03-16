伊州油價冠中西部 民眾湧入鄰州加油

伊州的平均油價比鄰州貴，而加收高額銷售稅的芝加哥市油價，又高居全伊州之首。(特派員黃惠玲／攝影)

「開車10分鐘，每加侖油價 可以省0.5元，我為什麼不去？」鄰近伊利諾州邊境的威斯康辛州快樂草原市(Pleasant Prairie)加油站，近來湧入大批伊州 民眾特地開車去加油，一名開網約車 Lyft的司機菲立普(Mike Phillips)說，兩州的油價實在差太多了，一趟車程可以節省6、7元，誰會願意留在伊州加油。

伊州15日的每加侖油價平均為4.56元，而威州每加侖油價平均僅4.02元。菲立普說，油價的問題非一般民眾可以解決，除了概括承受也別無他法。

伊州油價比緊鄰的威州、愛阿華州、密蘇里州、肯塔基州、以及印第安納州都還貴的原因，主要出在伊州針對汽油徵收包括州稅、環境稅等多種稅率，而芝加哥市的油價又高居伊州之冠(15日為4.67元)，則是因為芝市課徵了高額的銷售稅。

儘管威州油價比伊州低，但一個月前該州每加侖油價只有3.24元，至今漲了0.78元，漲幅將近25％，如果以每次加滿需14加侖的車輛計算，每周加一次油就要多支出10.92元，每個月等於增加44元的加油開銷，一年下來將多負擔568元。

然而俄羅斯與烏克蘭戰爭何時結束仍未知，油價可能還會往上增長，而上述基礎所算出的加油開銷，恐怕還會繼續調升，馬逵特大學(Marquette University)的經濟學家喬杜里(Abdur Chowdhury)說，以現階段局勢分析，油價每加侖破五元，也不會讓人太驚訝。

喬杜里說，油價太高的話，他預測聯邦政府將可能介入，通過降低聯邦汽油稅或開放戰略儲備油等措施來降低加油成本。不過，對一般民眾來說，大家要節省開銷，唯一能做的事情就是減少開車。

然而對於以開車維生的計程車、網約車司機而言，減少開車就等於收入縮水，相對來說是一項艱難抉擇，菲立普說，還好他住在離威州不遠的伊州城鎮，除了減少一些油費外，他也減少出車天數，「以前一周開六天，現在可能只開三天」，雖然賺的錢變少，但也同時節省了加油開銷。

喬杜里表示，油價接下來的升降，很大因素取決於俄烏戰爭是否持續，部分分析師預測，過幾周油價漲勢應該就會消退。