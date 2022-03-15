我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國18日起 取消所有新冠入境限制

芝加哥3歲兒車內玩槍 意外射殺母親

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝郊區多爾頓市發生三歲兒開槍打死母親的悲劇，該市危機應對人員呼籲擁槍者，尤其家有幼兒者，務必將槍枝保管好並上鎖。(pixabay)
芝郊區多爾頓市發生三歲兒開槍打死母親的悲劇，該市危機應對人員呼籲擁槍者，尤其家有幼兒者，務必將槍枝保管好並上鎖。(pixabay)

芝加哥南邊郊區多爾頓市(Dolton)一對年輕夫婦，12日晚間開車帶著三歲的兒子出門購物，原本是一家三口的周末日常行程，卻因坐在後座的兒子把玩父母丟在車上的槍枝，意外射殺了同在車內的母親，釀成無可挽回的悲劇。

警方表示，案發時車子停在當地Food 4 Less超市與加油站前的停車場(1000 E. Sibley Blvd.)，不知何故該名三歲男孩突然發現車內有一把手槍，並拿起來玩，沒想到竟誤觸扳機射出子彈，擊中了他母親班內特(Dejah Bennet)的頸部，由於傷勢過重，這名年輕媽媽雖經緊急送到芝加哥大學醫院急救，仍不幸死亡。

多爾頓市的危機應對人員霍姆斯(Andrew Holmes)說，「這是一場本來可以避免的災難」，他在意外發生隔日於該超市外，向民眾分發400個槍枝鎖，並向擁槍民眾，特別是家中有孩童者，宣導槍枝安全的重要性。

霍姆斯表示，如果家裡有槍，一定好好收起來，且務必上鎖，不要以為孩子還小不會去玩槍，就是因為他們完全不清楚安全與否，往往才會造成可怕意外。

該案件中男孩的父親於槍擊案發生時也在車內，該把槍枝為這名父親所有，他目前已被拘留，警方正在決是否對其提出控罪。

研究顯示，全美估計有460萬兒童或青少年居住的家中有槍枝，46%的擁槍者家中與孩童同住但未對槍枝採取安全措施。另外，13至34歲之間的個人自殺未遂的案件裡，有四分之一是發生在他們決定自殺的五分鐘內。

有鑑於此，安全存放槍枝不僅可讓想自殺者不能隨意接觸到自殺工具，也可大幅減少一些幼童隨便拿起家人槍枝玩耍造成致命意外。

芝加哥 哥大 加油站

上一則

華府公校室內口罩令 16日起取消

下一則

達拉斯傷殘貓 入圍復活兔選美賽

延伸閱讀

芝3歲兒車內玩槍 意外射殺母親 父親槍主遭拘留

芝3歲兒車內玩槍 意外射殺母親 父親槍主遭拘留
芝加哥新會同鄉會舉辦第二屆理事會交接儀式 會長薛仲良接棒，將團結鄉親，同心協力，搞好會務！

芝加哥新會同鄉會舉辦第二屆理事會交接儀式 會長薛仲良接棒，將團結鄉親，同心協力，搞好會務！

芝加哥聖派翠克節遊行與染綠河水 12日回歸

芝加哥聖派翠克節遊行與染綠河水 12日回歸
新州一學生拿著槍枝進學校 校園封鎖 學生疏散

新州一學生拿著槍枝進學校 校園封鎖 學生疏散

家庭暴力+槍枝危機 兒童受害雪上加霜

家庭暴力+槍枝危機 兒童受害雪上加霜
前國會眾議員羅斯再次參選 華社拜票提控制槍枝

前國會眾議員羅斯再次參選 華社拜票提控制槍枝

熱門新聞

圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
華府Chevy Chase社區11日突發致命案件，中午12時許一輛汽車失控撞向路邊的戶外用餐區，導致一名女性死亡，多人重傷。(華府消防與急救隊提供)

2死多重傷 華府車輛失控撞向戶外用餐區

2022-03-11 16:03
新澤西州彭斯格羅夫鎮近來由於資金短絀，鎮內居民大多又都是藍領受薪居民，已無漲稅空間，因此決定拍賣78塊住宅用地以開源節流。(鎮政府網站照片)

「布魯斯威利家鄉」新州小鎮財務吃緊 拍賣78住宅用地

2022-03-10 02:14

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上
馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭