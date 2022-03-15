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伊州惡火吞民宅 5兄妹葬身火窟

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

伊利諾州布恩郡(The Boone County)草原花園市(Garden Prairie)一處民宅上周發生大火，該郡法醫辦公室14日公布死者為來自同一家人的五個兄弟姐妹，而死者的母親以及另一名20歲的兒子現仍在醫院未脫離險境，起火原因仍在調查。

布恩郡法醫辦公室公布五名死者，分別為24歲的伊曼紐.麥康納(Emanuel J. McConnaughay)、20歲的伊麗莎白.麥康納(Elizabeth S.J. McConnaughay)、14歲的達妮卡.塔特曼(Danika G. Tatman)、12歲的左菲雅.塔特曼(Zofia L. Tatman)，以及九歲的亞尼拉.塔特曼(Aniela L. Tatman)。其母親珍妮佛與另一名20歲的兒子雷蒙則還在醫院急救。

根據五名死者的奶奶發起的GoFundme募捐活動表示，這場大火發生在7日凌晨2時30分，除了上述死者與傷者外，同住在該房屋內的孩子父親，以及女兒伊麗莎白的男友則已無大礙出院。

火災地點位於花園草原市外的一座房屋，由於當天天氣惡劣，加上最近的消防站無人值班導致救援速度較慢，當消防隊趕到這處位於伊州與威州邊境的起火處時，整個房子都已被大火吞滅。

法醫辦公室指出，五名死者的死因都是吸入過多煙霧。根據指出，這場火災的起火原因，可能需要一段時間才能確定。

消防隊表示，當家中的煙霧警報器響起後，民眾大約只有兩分鐘或更少的時間逃離火災現場，否則就很容易吸入過多煙霧致命。

根據美國國家消防協會(National Fire Protection Association)的數據，美國約80%的火災死亡地點都是在家裡，平均每天就有七人死於火災。

伊州洛克福德消防部門檢查員莫斯尼(Emil Mosny)說，火災致死的最大罪魁禍首不是被火燒死，而是火災發生後所釋放的氣體吸入過多而死，一旦火災發生時引發的一氧化碳，因為無色、無臭、無味，且很快瀰漫在空氣中，接著就會取代人體血液中的氧氣，導致人們窒息死亡，假使家中沒有裝設煙霧警報器，那麼熟睡中的人很難逃過一劫。

伊州 邊境 伊利諾州

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