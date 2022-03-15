10大最易上當詐騙 網購居首

網路購物高居去年十大最易上當詐騙之首。(pixabay)

優良商業局(Better Business Bureau，簡稱BBB)公布2021年包括伊利諾州及美國民眾最容易上當的十大詐騙 項目，其中網路購物(online purchase)的詐騙風險指數高達167.4，遙遙領先其他詐騙行為，更蟬聯該排名冠軍。

根據聯邦貿易委員會(FTC)統計，去年全美遭詐騙損失的金額超過58億元，優良商業局芝加哥總裁伯納斯(Steve Bernas)說，詐騙分子推陳出新，各種各樣的詐騙花招不斷出爐，而要防止消費者及民眾上當，最好的方式就是必須推廣防範教育，他說，根本沒有足夠的執法人員、警察、法官來阻止這些騙局在世界各地發生。

BBB根據去年數據分析，列出十大消費者最容易上當，也就是風險最高的詐騙項目，前十名的風險指數依序為：網路購物、虛擬貨幣 (Cryptocurrency，90.6)、就業(Employment，63)、家庭裝修(Home Improvement，45.2)、投資(29.9)、假支票 或假現金支票(Fake check/money order27.1)、預借現金(Advance fee loan，25.9)、政府基金(Government grant，24.8)、技術支援(Tech support，22)、旅遊/度假/分時旅館(Travel/vacation/timeshare，20.3)。

民眾損失金額最高的假支票或假現金支票，去年每位上當民眾的金額損失中位高達1475元，而虛擬貨幣的平均損失中位金額為1200元居次，投資損失1100元名列第三高；BBB指出，虛擬貨幣的詐騙在去年增加速度最快。

至於位居最易上當的網路購物中，又以購買寵物型態的詐騙在網路廣告最為充斥。BBB指出，在網路購買寵物並不是壞事，但一定要能查清楚小狗的來源，伯納斯建議，如果真的喜歡寵物想要養小狗，建議到當地動物收容所收養，而避免從網路搜尋賣家。

一旦不幸成為詐騙案的受害者，BBB建議不僅要向警察當局報案，也應向BBB舉報，因為這樣可以協助專家建立起詐騙模式的檔案，進一步幫助其他人掉入相同陷阱。

相關詐騙與防範信息，可查詢BBB官網：www.bbbmarketplacetrust.org。