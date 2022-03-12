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芝公校擬取消 僅靠高分入讀菁英高中

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝公校執行長馬丁內茲(左)對菁英高中的招生制度，提出重大改革方案。(CPS臉書)
芝公校執行長馬丁內茲(左)對菁英高中的招生制度，提出重大改革方案。(CPS臉書)

芝加哥公校系統(CPS)執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)11日提出新生錄取改革方案，包括取消現行提供給在學成績與入學考試成績優秀學生的30%保留名額，或是保留三成的不分區錄取名額，但其他七成的錄取學生，將分配較多名額給較貧困的一級、二級區，這均意味著低收入家庭的學生，將有更多機會進入11所菁英高中就讀。

根據CPS官網，芝公校提出兩項方案供家長票選，其一就是取消現有的三成保留不分區錄取名額，改以全部開放給目前依居住地所分成的四個層級區(Tire 1-4)的學生申請，每個層級將平均分配錄取25%學生，另一個方案則是保留三成的不分區錄取名額，但其他七成的錄取學生，將分配較多名額給較貧困的一級、二級區，家庭較富裕區的點三級、四級則會錄取比較少人。

馬丁內茲說，公校預計在2023年秋季才會落實該新制，芝公校系統目前正在調查家長對此改變的看法，家長可登錄網站：www.cpsengement.com，查看詳情，並在30天內提供反饋。

芝加哥公校目前菁英高中的就讀名額，有七成是依照現行學生居住地的經濟、社會地位所畫出的四個層級招生，每個層級的學生提出申請後，再由校方從在校成績、入學測驗成績選出錄取學生。

至於另外30%的名額，則是保留給不分居住區域，但入學測驗與在學成績得分最高的學生入讀，統計顯示，這三成學生大部分來自富裕家庭。

根據公校數據，全市28所重點招收的小學中，獲得成績優異錄取的學生中，有85％來自於高收入區，而11家菁英高中部分，此比率則為73%。

公校官員表示，他們希望針對三成保留給成績傑出學生的名額進行改革，使招生過程更加公平，如果提案通過，將成為2009年以來，芝公校錄取新生過程中最重大的變化；2009年時，因法院強迫CPS取消種族作為錄取標準，但公校同時推出了現行「以學生家庭所在地區的經濟、社會地位，畫分四層級」的制度，然而該制其實很大程度等於是換個方式將族裔列入錄取考量。

參與芝加哥大學研究學區計畫的教堂山北卡大學教授薩坦(Lauren Sartain)說，此項公校新的新生錄取改革，代表「只要學習好、考試成績高，住在低收入社區的學生，也與高收入區學生一樣，具相同機率進入重點高中。」

公校 低收入 芝加哥

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