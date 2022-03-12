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招生大改革 住華埠就讀重點高中機會提高

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥公立沛頓大學預科高中，名列伊州最佳高中榜首，相對入學競爭也非常激烈。(沛頓高中官網)
芝加哥公立沛頓大學預科高中，名列伊州最佳高中榜首，相對入學競爭也非常激烈。(沛頓高中官網)

芝加哥公立學校系統剛宣布的錄取改革方案，引起重視教育的華裔家庭高度關注，一些家長擔心孩子雖然成績出色，但新制恐將影響子女進入重點高中，不過，培德中心主任吳常義說，無論是取消原本保留给考試高分學生的名額，或提高貧困區學生的錄取比率，對於住在二級區(Tier 2)的華埠與阿默爾廣場(Armour Square)學生，或許都將有比較好的機會進入菁英高中。

芝加哥市菁英高中共有11所，包括Brooks、Hancock、Jones、King、Lane Tech、Lindblom、Northside、Walter Payton、South Shore、Westinghouse以及Whitney Young，其中Walter Payton、Northside、Jones、Whitney Young、Lane Tech為競爭最激烈的排名前五高中。

CPS目前以學生居住地的家庭社會經濟狀況，畫分為四個等級的鄰里，家庭狀況佳的第四級學生，必須在滿分900的入學測試中，至少取得894分(比99%的考試學生還高)的成績，才能取得上述五所明星高中的入學機會。

去年來自富裕家庭的學生，進入芝加哥最佳高中：沛頓大學預科高中(Payton College Prep.)的考試成績至少是895分；就讀另一所菁英高中：北區大學預科(Northside College Prep.)入學考試至少要888分；蘭恩科技高中(Lane Tech)起碼分數為869分。

而其他七成依照居住地區層級申請入學，並獲准入讀重點高中的學生，則入學考試成績普遍比上述不分區入學的學生低。

依照CPS的四等級地圖，華埠與阿默爾廣場均在第二級，而橋港區內則依照地點分別畫到二、三級以及最富裕的第四級。越來越多華人聚居的麥金利公園(Mckinley Park)也包括了二級、三級。

新制一旦通過教育委員會表決，申請2023-2024學年入讀的學生，就必須依照「考試成績」、「居住地點」等標準來審核入學，這也意味著，住在二級華埠區的初中生，或許將比以前更有機會申請就讀重點高中。

華埠 芝加哥 教育

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