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中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

油價節節漲 明州華人開電動車直呼划算

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
明州油價節節上漲，讓開車族荷包大失血。(記者陳曼玲╱攝影)
明州油價節節上漲，讓開車族荷包大失血。(記者陳曼玲╱攝影)

明州聖湯姆斯大學(University of St. Thomas)財務系教授方大衛(David Vang)分析，由於石油供需波動而影響全球油價。而明州汽油近日每加侖最高更漲到4.49元，全州平均油價3.92元，雙城地區則為3.94元，雖比全美平均油價4.25元低，但居民經濟負擔仍大幅加重，不少先前購買電動車的華人因此直呼划算，而油價短期內跌價機率不高，一些華人也開始計畫改購電動車。

明州華人Jack先前就買了特斯拉(Tesla)車，因此躲過這次的油價波動影響。他說，儘管冬天漫長，但至今他開特斯拉並無太大問題，為了節省能源，他還在住家屋頂裝設太陽能板，既可為車子充電，還能賣回去給能源公司，一舉兩得。

華裔Jane楊三個月前訂了一台Volvo電動車，最近汽油漲價而剛好新車送到，她說，電車跑2000哩，充電費大約只要60元，如果在用電離峰時段充電，花費會更低。

近日被高漲油價嚇到的Sam蔡說，每次加油的花費幾乎比一個月前高出一倍，以前總覺得電動車沒有太大優點的他，也開始計畫訂購電動車了。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)教授馬可斯(Alfred Marcus)是石油專家，他表示，美國日前因烏俄戰爭，對俄羅斯採取石油制裁，本來就很少使用俄羅斯原油的美國，短期內或許不會受到影響，但隨著仰賴俄國石油供應的歐洲因此受到更大衝擊，美國油價最終還是會跟著波動。

至於大部分仍須開汽油車通勤的民眾，專家提出幾個省油與省錢的方法：

●檢查車子胎壓是否足夠，打足氣的輪胎可以提高汽車燃油的效率。

●加入信用卡或加油站的回饋方案，可以節省每加侖約0.1元。

●避免急速啟動和煞車，可在高速公路提高車子每加侖的行駛哩程數約30%。

油價 電動車 石油

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