芝加哥新會同鄉會舉辦第二屆理事會交接儀式 會長薛仲良接棒，將團結鄉親，同心協力，搞好會務！

領唱中美國歌的陳廣欣小朋友與主持人林鳳。

芝加哥 新會同鄉會第二屆理事會日前在南富麗華舉行了一場別開生面、簡約又隆重的交接儀式。交接儀式在陳廣欣小朋友領唱中美國歌之后開始。新會同鄉會創會會長、現任榮譽會長鐘建光在大芝加哥地區華人 華僑聯合會理事長汪興無的監交下，在美國華人海外交流協會主席方燕輝，江門五邑同鄉會會長周群厚，美中文化藝術中心主席何達權，紐約林西河堂會長及紐約新會同鄉會理事林廣亮以及全體理事會成員、鄉親代表的見證下，將印信交予新任會長薛仲良。交接儀式由新會同鄉會第二屆理事秘書長林鳳主持。

卸任的創會會長鐘建光在致述職詞時表示，芝加哥新會同鄉會成立于2019，旨在讓旅居芝加哥的遊子有一溫暖的港灣，使新會同鄉有了聯繫和表達鄉情的平台，有了與家鄉溝通的渠道。他感謝理事會成員的通力合作，使得同鄉會每次活動都辦得很成功。當祖國疫情 嚴重時期，鄉親們在理事會帶領下齊齊捐款幫助抗疫，當芝加哥疫情嚴重，鄉親們也收到來自祖國的抗疫用品，特別是慶祝祖國70周年大游行，新會同鄉會有200多鄉親出現在浩浩蕩蕩的游行隊伍里，成為游行方陣亮麗的風景線，廣受。鐘建光寄語新一屆理事會，要更好的聯繫鄉親，團結鄉親，為鄉親排憂解難，宣傳祖國，熱愛祖國，讓每位鄉親隨時隨地感受到來自祖國的關懷與溫暖。

新任會長薛仲良致辭感謝創會會長鐘建光，當初和一班熱心鄉親共同創立了芝加哥新會同鄉會，讓鄉親有一個同聲同氣而溫暖的大家庭。薛仲良表示，他將帶領理事會班子團結鄉親，為同鄉會辦實事，齊心協力，搞好會務，積極參與社會公益事業，與芝加哥華人社區各僑團攜手合作，為促進社區發展貢獻我們新會同鄉會的一份力量，搭建中美民間友好橋梁，為促進中美兩國人民友誼而努力。

出席當天交接儀式的多位僑領嘉賓分別致辭，贊揚新會同鄉會成立短短二年多，會員數百，已成為芝加哥華人社區的一支龐大的生力軍，一股愛國愛鄉、熱心社區的重要力量，嘉賓們對薛仲良的當選表示祝賀，并希望新會同鄉會第二屆理事會會務在會長的帶領下更上一層樓。遠道紐約而來的紐約林西河堂主席和紐約新會同鄉會理事林廣亮出席活動并致辭祝賀新一屆理事會就職。曾在新會擔任校長的容行先生當天也在會中代表鄉親致辭，他贊揚創會會長鐘建光過去二年來為同鄉會貢獻良多，為鄉親辦了很多實事，他祈望新一屆理事會群策群力，搞好會務。

新會同鄉會副會長趙勤光致謝辭，感謝大家的與會，并祝大家虎年吉祥，身體健康，萬事如意！交接儀式結束前，由出席活動的全體新會鄉親和嘉賓一起合唱【我的中國心】，表達了新會鄉親的拳拳愛國心。

芝加哥新會同鄉會第二屆( 2021~2023 )理事會名單：會長薛仲良，榮譽會長鐘建光，副會長趙勤光、趙少榮、趙永悅，秘書長林鳳，顧問周群厚、薛權壯，統籌林協富、伍更倉，會計容美玲，核數莫少玲，文娛/宣傳趙光輝、趙耀文，婦女部主任黃金定，公關部主任黃耀輝，電腦記錄趙群，理事容傳錦，薛文健、吳勝耀、黃潔明、黃玉蘭、趙瓊愛、黃艷琴、莫少英、趙淑瑜、何志偉。