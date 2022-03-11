明州瓦斯費暴漲2倍 用戶節能紛出招

明尼蘇達州由於天然氣漲價，使當地用戶今冬瓦斯費大漲。(記者陳曼玲╱攝影)

明尼蘇達州天然氣 價格自去年9月至今漲幅高達180%，導致今年冬天用戶的瓦斯費暴增，由於明州 冬季漫長，收到帳單後震驚不已的住戶苦不堪言，為節省開銷，不得不調降室內溫度，或全家大小在屋內也穿著大外套，甚至全身裹電毯因應。

明州有超過66%的住家使用瓦斯的暖氣設備，根據中點能源公司(CenterPoint Energy)的報告，由於天然氣供應吃緊與全球需求增加等原因，天然氣價格從去年9月的每單位(therm)0.6元，到今年2月已經提高到1.09元。

華人 Vera說，今冬的瓦斯費竟然高達300多元，足足比去年高出兩倍。住在聖保羅市的Sam說，即使調低室內溫度，並省不了太多瓦斯費，加上自己居家上班，待在家中時間長，只能想其他的方法節能，他於是用3M的塑膠布密封窗戶。住在明尼亞波利斯市的Paul，則把室內溫度調低，然後隨時裹著電毯，或放個小電暖爐取暖。

根據先鋒報(Pioneer Press)在社交媒體上調查，有人表示住在雙城八年來，儘管把室內溫度調低，帳單卻也還是歷年最貴。也有人說盡量不開燈、裝上厚窗簾布、或節省其他開銷去支付瓦斯費。

CenterPoint 和 Xcel Energy電力公司建議客戶預約家庭能源小組(Home Energy Squad)到家中檢查房子是否漏風，然後採取有效防止漏風方式，此外，也建議冬天來以前，應檢查暖爐是否有效運作。

符合資格的明州居民可以申請州府提供的「能源補助方案」(Energy Assistance Program)。明州商業廳估計全州有60萬住戶可以收到聯邦補助金，瓦斯電費的補助最高到2000元，查詢網址：https://bit.ly/3KtUCjl。

此外，根據明州的「冷天條例」(Cold Weather Rule)，客戶可與電力公司簽訂付款協議(payment arrangement)，確保每年10月1日到隔年4月30日的瓦斯供應不會因為付不出錢而中斷。