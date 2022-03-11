搭捷運避風險 芝警局提「3不5要」自保

「我根本不敢搭捷運 了」，每天必須乘坐紅線捷運從華埠 到市區芝加哥 大道站(Chicago Ave. Station)上下班的華裔林安潔說，一個月前她因為跟同事聚餐，到芝加哥街站等車的時間比較晚，沒想到在列車上遇到三個男性乘客，「諾大的車廂明明人不多，他們卻一直靠近我，甚至圍著我的座位站立」，警覺性高的她，立即在下個停靠站跳下車，然後沒命奔跑。

林安潔算是幸運的乘客，日前兩名18歲、44歲男性民眾，則在紅線「芝加哥大道站」遭歹徒持槍搶劫；在上述案件發生後的隔天，紅線市區的葛藍德大道站(Grand Ave. Station)早上9時，一名30歲男子在該車站與人發生爭吵，隨後遭對方以手槍用力毆打，期間還有人開槍，還好沒有人中彈。

芝加哥警局表示，如果無法避免搭乘捷運的話，民眾應留意自保，警方並針對搭捷運時「應做」、「不能做」的行為，提出建議。

應做的部分包括：

●注意周遭環境，顧好自己的貴重物品，很多捷運上的搶劫都是以手機為目標，因此上車、下車時，或坐在車門旁時，要避免使用手機。

●如果對車上發生的事情感覺不舒服，請在下一站立刻下車，或到月台時通知工作人員。

●如有緊急情況，不要猶豫立即撥打911，或上網到芝加哥警局舉報網站，匿名通知警方，網址：www.cpdtip.com，警局提醒舉報時描述嫌疑人特徵與外貌、衣著。

●使用車門附近的緊急紅色呼叫鈕，屆時將有人員通報警方。

●入夜後搭乘L路線的地鐵時，盡量坐在前面的車廂，該位置較靠近列車駕駛員，便利求助，此外，避開搭乘空無一人的車廂，以免讓歹徒有機可乘。

不能做的部分包括：

●不要把手提袋背在肩膀上，最好背在外套裡面，或是橫跨身體斜背。

●不要把貴重物品放在背包裡，也不要把錢包放在後背包，最好隨身放在夾克口袋或內側口袋。

●如果看到有人受到攻擊或目擊犯罪，或有人大聲播放音樂等不當行為時，不要逞英雄出面干預，尤其是經過部分車站距離較遠的路段，例如紅線羅斯福路到華埠，你可能因此會被「狠揍」一頓。