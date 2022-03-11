我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

參院通過1.5兆元撥款法案 對烏克蘭援助136億

芝捷運犯罪飆 CTA派雙倍保安巡邏

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥紅線與藍線捷運時常傳出暴力犯罪事件，警局與CTA將增派人員巡邏。(芝加哥警局推特)
芝加哥紅線與藍線捷運時常傳出暴力犯罪事件，警局與CTA將增派人員巡邏。(芝加哥警局推特)

好不容易挺過新冠疫情期間的低潮，芝加哥捷運卻迎來暴力與失序事件的增長，根據統計，今年前兩個月的捷運暴力犯罪案件比去年同期提高了28%，民眾對乘坐捷運心生畏懼，芝加哥市長萊特福特與芝警局局長布朗對此宣布，即日起加強捷運站與列車車廂的警力巡邏，芝加哥運輸局(CTA)也將在紅線、藍線捷運路線增派雙倍保全。

槍擊、騷擾、搶劫、毆打等暴力事件，近日在芝加哥捷運站與捷運列車上持續出現，其中又以紅線與藍線捷運的發生頻率最高，而紅線華埠停靠站，近來也屢有治安事件傳出，9日上午就有乘客在該車站遭持槍搶劫，有鑑於此，CTA宣布，即日起增加一倍巡邏各車站與列車的保全人數，希望能夠對犯罪分子起到嚇阻作用，並加強防範暴力發生。

不過，這些保全不會攜帶槍枝，也沒有逮捕罪犯權力，但將可協助受害者第一時間報警。

萊特福特、布朗與CTA總裁卡特(Dorval Carter Jr.)9日在紅線捷運芝加哥站，一起公布了最新確保搭乘公共運輸交通工具的防範措施，卡特表示，CTA已經意識到乘客所經歷的搭乘經驗變化，也正在積極尋求改善。

卡特表示，新加入維持捷運與公車安全的保安人員，每周七天不斷巡邏，尤其擴大傍晚、深夜以及周末的列車與捷運站，他們將專注糾正或舉報列車與車站上的違規行為，包括吸菸、占用多個座位、大聲播放音樂、騷擾或欺負其他乘客，卡特說，保安開始工作前，都將接受解決與緩解衝突的培訓。

布朗說，即日起，警察將分成不同小組，分別負責打擊公共運輸工具的幫派與毒品犯罪問題，且在繁忙的捷運沿線巡邏，此外，警局也正在與反恐局(Bureau of Counterterrorism)協調，善用現有資源來擬出更好的應對犯罪模式的變化。

萊特福特表示，如果捷運與公車的乘客無法在搭乘時感到安全，那麼儘管芝加哥的公共交通系統再好都不再具有意義，「我們必須結束民眾搭乘公車、捷運時的不安感」。

捷運 芝加哥 暴力犯罪

上一則

喬州擬停徵汽油燃料稅 減輕民眾負擔

下一則

專家：德州油價 可能漲破5元 下半年有機會下跌

延伸閱讀

勾結郵局員工偷竊信件詐30萬 新州男認罪

勾結郵局員工偷竊信件詐30萬 新州男認罪
制裁俄羅斯 芝終止與莫斯科姊妹市關係

制裁俄羅斯 芝終止與莫斯科姊妹市關係
每月發500元 芝加哥保障基本收入即起可申請

每月發500元 芝加哥保障基本收入即起可申請

想當11區區長 即日起到3/11開放報名

想當11區區長 即日起到3/11開放報名
芝加哥11區區長誰接棒 60天內見分曉

芝加哥11區區長誰接棒 60天內見分曉

芝加哥市長：暫不跟進伊州鬆綁口罩令

芝加哥市長：暫不跟進伊州鬆綁口罩令

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)

徒步環遊世界7年 新州男5月要回家了

2022-03-05 02:00
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00
馬州哥倫比亞市為全美最快樂第二名的城市，在民眾身心健康、社區環境友好等項目中也名列前茅。（記者張筠／攝影）

全美最快樂城市 馬州哥倫比亞排第2 華府85

2022-03-03 11:46
過去一年，大華府民眾最感興趣的前三種職業依次為公證人、房地產經理、消防人員。（記者張筠╱ 攝影）

大華府疫後職業 公證人搜尋熱度居冠 房地產仲介、消防員名列第2、3

2022-03-04 10:25

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官