芝捷運犯罪飆 CTA派雙倍保安巡邏

芝加哥紅線與藍線捷運時常傳出暴力犯罪事件，警局與CTA將增派人員巡邏。(芝加哥警局推特)

好不容易挺過新冠疫情期間的低潮，芝加哥捷運 卻迎來暴力與失序事件的增長，根據統計，今年前兩個月的捷運暴力犯罪 案件比去年同期提高了28%，民眾對乘坐捷運心生畏懼，芝加哥市長萊特福特與芝警局局長布朗對此宣布，即日起加強捷運站與列車車廂的警力巡邏，芝加哥運輸局(CTA)也將在紅線、藍線捷運路線增派雙倍保全。

槍擊、騷擾、搶劫、毆打等暴力事件，近日在芝加哥捷運站與捷運列車上持續出現，其中又以紅線與藍線捷運的發生頻率最高，而紅線華埠停靠站，近來也屢有治安事件傳出，9日上午就有乘客在該車站遭持槍搶劫，有鑑於此，CTA宣布，即日起增加一倍巡邏各車站與列車的保全人數，希望能夠對犯罪分子起到嚇阻作用，並加強防範暴力發生。

不過，這些保全不會攜帶槍枝，也沒有逮捕罪犯權力，但將可協助受害者第一時間報警。

萊特福特、布朗與CTA總裁卡特(Dorval Carter Jr.)9日在紅線捷運芝加哥站，一起公布了最新確保搭乘公共運輸交通工具的防範措施，卡特表示，CTA已經意識到乘客所經歷的搭乘經驗變化，也正在積極尋求改善。

卡特表示，新加入維持捷運與公車安全的保安人員，每周七天不斷巡邏，尤其擴大傍晚、深夜以及周末的列車與捷運站，他們將專注糾正或舉報列車與車站上的違規行為，包括吸菸、占用多個座位、大聲播放音樂、騷擾或欺負其他乘客，卡特說，保安開始工作前，都將接受解決與緩解衝突的培訓。

布朗說，即日起，警察將分成不同小組，分別負責打擊公共運輸工具的幫派與毒品犯罪問題，且在繁忙的捷運沿線巡邏，此外，警局也正在與反恐局(Bureau of Counterterrorism)協調，善用現有資源來擬出更好的應對犯罪模式的變化。

萊特福特表示，如果捷運與公車的乘客無法在搭乘時感到安全，那麼儘管芝加哥的公共交通系統再好都不再具有意義，「我們必須結束民眾搭乘公車、捷運時的不安感」。