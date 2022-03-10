油價飆、伊州車險公司保費漲4.8-12% 開車族荷包縮水

疫情後上路車輛恢復疫情前水平，加上汽車業勞工短缺、材料供應鏈中斷等原因，促使伊州車保費用上漲。(特派員黃惠玲／攝影)

開車族荷包將越來越縮水了，除了汽油價格漲翻天外，伊利諾州多家汽車保險 公司近來也以車廠材料短缺、人工不足為由，陸續調高了車子保險費，其中單一保戶的年度保費 最高將比去年多出100元，甚至還比新冠疫情前都貴，車主經濟負擔明顯加重，今春開車出遊意願也相對降低。

理財網站Bankrate.com分析師佛斯特(Sarah Foster)說，汽車工業在這波通貨膨脹中受到很大衝擊，開車族必須負擔比去年同期高出五成的汽油價格，甚至還要支付比新車更高的價格購入二手車，現在連大部分消費者沒有預料到的汽車保險，也跟上漲風。

伊州三大汽車保險公司「州農」(State Farm)、「全州」(Allstate)以及Progressive，已經紛紛向伊利諾州保險廳提出漲價申請，這幾家保險公司提出的保費上漲率在4.8%到12％不等，與2020年疫情爆發期提供的各種保費減免、折扣相比，形成巨大轉變。

佛斯特說，汽車保險公司正在重新調整他們的索賠準備金結構，而疫情期間考量開車上路駕駛人數減少而調低的保險成本，也將全數恢復疫情前水平，她說，汽車保費上調的最主要原因是新車與二手車價格節節上漲，其他包括供應鏈中斷、勞工短缺以及醫療成本增加，也是業者調價的重要考量標準。

佛斯特表示，醫院方面的費用目前大概上升了3%，汽車零件價格則比去年增加了11%，而這些都是汽車保險公司主要理賠的項目，「幾乎每個駕駛的保費都會調高，且將會比疫情前更貴」。

州農公司今年1月份向伊州府提出保費調漲4.8%的計畫，該調價方案已經從日前(3月7日)開始落實，州農的漲幅換算保費後，每名車主的年度保費將平均調高36元。州農2020年時，曾因疫情將保費全面下降13.7%，2021年4月份起，保費則開始調高了4.2%，該公司發言人哈里爾(Angie Harrier)說，州農目前的汽車保險費，還是比疫情前便宜。

全州保險公司今年1月份則提出了保費漲價高達12%的計畫，該方案已經從2月17日開始實施。全州保險於2020年春季時，曾向所有汽車保險戶發出總額10億元的回饋金，以彌補「居家避疫」的汽車保費支出；2021年1月，該公司調降保費5%，但同年9月調高2.5%。

全州新費率上路後，保戶繳交的保費已經超過疫情前的水平，全州公司發言人韋斯逵茲(Mallory Vasquez)說，駕駛人數增加、車禍事故嚴重程度上升，加上通膨與汽車維修費用提高，都迫使保費不得不調升。

總部在俄亥俄州的Progressive保險公司也是在1月提出漲價申請，其中直接從該公司網站購買保險者，費率調高6.3%，如果是透過保險經紀購買車保者，保費則提高10.1%。