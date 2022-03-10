我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

油價飆、伊州車險公司保費漲4.8-12% 開車族荷包縮水

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
疫情後上路車輛恢復疫情前水平，加上汽車業勞工短缺、材料供應鏈中斷等原因，促使伊州車保費用上漲。(特派員黃惠玲／攝影)
疫情後上路車輛恢復疫情前水平，加上汽車業勞工短缺、材料供應鏈中斷等原因，促使伊州車保費用上漲。(特派員黃惠玲／攝影)

開車族荷包將越來越縮水了，除了汽油價格漲翻天外，伊利諾州多家汽車保險公司近來也以車廠材料短缺、人工不足為由，陸續調高了車子保險費，其中單一保戶的年度保費最高將比去年多出100元，甚至還比新冠疫情前都貴，車主經濟負擔明顯加重，今春開車出遊意願也相對降低。

理財網站Bankrate.com分析師佛斯特(Sarah Foster)說，汽車工業在這波通貨膨脹中受到很大衝擊，開車族必須負擔比去年同期高出五成的汽油價格，甚至還要支付比新車更高的價格購入二手車，現在連大部分消費者沒有預料到的汽車保險，也跟上漲風。

伊州三大汽車保險公司「州農」(State Farm)、「全州」(Allstate)以及Progressive，已經紛紛向伊利諾州保險廳提出漲價申請，這幾家保險公司提出的保費上漲率在4.8%到12％不等，與2020年疫情爆發期提供的各種保費減免、折扣相比，形成巨大轉變。

佛斯特說，汽車保險公司正在重新調整他們的索賠準備金結構，而疫情期間考量開車上路駕駛人數減少而調低的保險成本，也將全數恢復疫情前水平，她說，汽車保費上調的最主要原因是新車與二手車價格節節上漲，其他包括供應鏈中斷、勞工短缺以及醫療成本增加，也是業者調價的重要考量標準。

佛斯特表示，醫院方面的費用目前大概上升了3%，汽車零件價格則比去年增加了11%，而這些都是汽車保險公司主要理賠的項目，「幾乎每個駕駛的保費都會調高，且將會比疫情前更貴」。

州農公司今年1月份向伊州府提出保費調漲4.8%的計畫，該調價方案已經從日前(3月7日)開始落實，州農的漲幅換算保費後，每名車主的年度保費將平均調高36元。州農2020年時，曾因疫情將保費全面下降13.7%，2021年4月份起，保費則開始調高了4.2%，該公司發言人哈里爾(Angie Harrier)說，州農目前的汽車保險費，還是比疫情前便宜。

全州保險公司今年1月份則提出了保費漲價高達12%的計畫，該方案已經從2月17日開始實施。全州保險於2020年春季時，曾向所有汽車保險戶發出總額10億元的回饋金，以彌補「居家避疫」的汽車保費支出；2021年1月，該公司調降保費5%，但同年9月調高2.5%。

全州新費率上路後，保戶繳交的保費已經超過疫情前的水平，全州公司發言人韋斯逵茲(Mallory Vasquez)說，駕駛人數增加、車禍事故嚴重程度上升，加上通膨與汽車維修費用提高，都迫使保費不得不調升。

總部在俄亥俄州的Progressive保險公司也是在1月提出漲價申請，其中直接從該公司網站購買保險者，費率調高6.3%，如果是透過保險經紀購買車保者，保費則提高10.1%。

保費 保險 汽車

上一則

助學習追上進度 大華府公校推輔導課

下一則

新州竊車案上升 官員憂槍擊犯罪率跟著增

延伸閱讀

大華府油價創新高 加油站現排隊車龍

大華府油價創新高 加油站現排隊車龍

又見民代貪腐 前伊州州參議員侵吞公款24萬認罪

又見民代貪腐 前伊州州參議員侵吞公款24萬認罪
美國援助計畫若截止 加州15萬人被迫放棄健保

美國援助計畫若截止 加州15萬人被迫放棄健保
美國援助計劃若截止 加州15萬人被迫放棄健康保險

美國援助計劃若截止 加州15萬人被迫放棄健康保險
伊州州長警告 應提防俄羅斯網攻

伊州州長警告 應提防俄羅斯網攻
健保擬廢海歸台人停復保 每年影響16萬人

健保擬廢海歸台人停復保 每年影響16萬人

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)

徒步環遊世界7年 新州男5月要回家了

2022-03-05 02:00
萬物皆漲，連量販店也擋不住。(美聯社)

通膨物價飆 量販店也失守年漲9.7%

2022-03-02 12:40
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00
馬州哥倫比亞市為全美最快樂第二名的城市，在民眾身心健康、社區環境友好等項目中也名列前茅。（記者張筠／攝影）

全美最快樂城市 馬州哥倫比亞排第2 華府85

2022-03-03 11:46

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴