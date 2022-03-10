密州首座台灣華語文學習中心 剪綵揭牌

密西根州安娜堡中文學校台灣華語文學習中心日前在密西根大學特納中心揭幕。(駐芝台北經文處提供)

密西根州安娜堡中文學校台灣華語文學習中心日前在密西根大學特納中心(Turner Senior Resource Center, University of Michigan)舉行剪綵揭牌儀式，與會的台裔第二代、密州州眾議員 張理(Stephanie Chang)表示，她從小就上中文學校，而語言是文化載具，多元文化才能創造璀璨未來。她期待台灣華語文學習中心能在密州傳承語言與文化。

台灣華語文學習中心，去年共成立了18所，今年規畫新設27所，其中美中地區有五所，包括芝加哥 瑞柏中文學校、俄亥俄州哥城中文學校與克里夫蘭中文書院、威斯康辛州北美中文學校及密西根州安娜堡中文學校。

包括駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森、安娜堡中文學校台灣華語文學習中心負責人郭權賢、密州州參議員Jeff Irwin、密州州眾議員Yousef Rabhi、Washtenaw County郡委員會副主席Andrew LaBarre、安娜堡市議員Elizabeth Nelson及Kathy Griswold、東密西根大學校長James Smith、密西根大學弗林特分校副院長Roy Barnes、密西根大學「中國研究中心」主任林安之(Ann Chih Lin)教授、僑務委員盧曼菁、安娜堡中文學校校長高淑芬、駐處副處長李唯誠及芝加哥文教中心副主任黃士聰等，均出席了活動。

姜森表示：「台美教育 倡議」於2020年啟動，進一步深化彼此在教育及語言領域的合作。

郭權賢感謝僑務委員會、駐芝加哥辦事處及芝加哥文教中心的大力協助，讓安娜堡中文學校能順利於今年設置台灣華語文學習中心。未來該中心將提供當地18歲以上社區人士實體及線上華語文課程。