我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

俄烏戰爭波及 芝餐廳、商家成替罪羔羊

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
位於芝城環區的「俄羅斯茶餐廳」成為俄烏戰爭的替罪羔羊。(特派員黃惠玲／攝影)
位於芝城環區的「俄羅斯茶餐廳」成為俄烏戰爭的替罪羔羊。(特派員黃惠玲／攝影)

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，芝加哥地區一些企業因此成了替罪羔羊，因為這些餐廳、公司被民眾誤認為與俄羅斯政府有某種關係，其中位於環區的「俄羅斯茶餐廳」(Russian Tea Time)不斷接到怒罵電話，有些還威脅要將該店關閉。

距離芝加哥藝術博物館不遠的俄羅斯茶餐廳，已經有28年歷史，也是許多民眾、遊客熱中體驗異國文化的據點，該餐館東主Enesh說，俄烏戰爭開打後，餐館就持續接到不理智的謾罵電話，還有人威脅要來關掉餐廳，讓業主非常困擾與擔憂。

俄羅斯茶餐廳的另一名合夥人Vadim Muchnik說，他們的餐館與俄羅斯政府沒有任何關係，1993年他跟在烏克蘭出生的母親Klara一起合開了位於77 E. Adam St.的餐廳，然而俄羅斯攻打烏克蘭後，該餐廳在Yelp的評價欄開始出現許多負評，而且原本的預約定位也不斷被取消。

Enesh說，餐廳收到了最差的一星評論，而該民眾甚至留言「俄羅斯去死吧」，Enesh不願透露自己的姓氏，因為她有一些親戚住在靠近俄羅斯的城鎮，她擔心會影響親友安全。

俄羅斯茶餐廳目前在店門口掛上「我們與烏克蘭站在一起」(We stand with Ukarine)的標語，且每位服務生都配戴著藍色與黃色(烏克蘭國旗顏色)的心型徽章，藉此彰顯與烏克蘭團結一致。

該餐廳還在官網上發文表示：「我們對最近的新聞感到心碎，我們一直為受到不人道且卑鄙入侵的人們祈禱，我們不支持俄羅斯政府，我們支持人權、言論自由與公平的民主選舉。」

Enesh表示，餐廳的員工有來自烏克蘭，也有人來自俄羅斯，但他們沒有一個人支持戰爭，也沒有任何人與該戰爭相關。

另一家受到俄烏戰爭影響的商家，是位於1914 W. Division St. 的「紅色廣場」(Red Square)洗浴店，這家在威克公園區(Wicker Park)的商店東主洛夫曼(Alex Loyfman)說，該墊最近常常接到奇怪電話，洛夫曼表示，他出生在烏克蘭，該店不支持戰爭，且在官網發文譴責俄羅斯總統普亭

西郊萊爾市(Lisle)販售俄羅斯娃娃與其他俄羅斯文化商品的「俄羅斯之家禮品店」(Maison Russe)，也在官網發布譴責普亭的公告，「我們想確定大家理解我們不支持這場戰爭」，店東殊特金(Paul Shutkin)說。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

上一則

芝加哥華埠培德中心疫苗接種 4月1日畫句點

下一則

大華府醫護志工啟程赴烏 參與救援難民

延伸閱讀

盼人民、寡頭推翻普亭？前特派員：不了解俄國現況

盼人民、寡頭推翻普亭？前特派員：不了解俄國現況
普亭要出兵 俄高官多不知 克宮憂經濟崩盤 傳定6月停戰

普亭要出兵 俄高官多不知 克宮憂經濟崩盤 傳定6月停戰
俄面臨失業危機、物資短缺 普亭紓困穩民心

俄面臨失業危機、物資短缺 普亭紓困穩民心
籲習近平出手 紐時：中國若制俄 足以動搖普亭

籲習近平出手 紐時：中國若制俄 足以動搖普亭
美情報首長首次公開談俄烏：普亭氣急敗壞 恐變本加厲

美情報首長首次公開談俄烏：普亭氣急敗壞 恐變本加厲
不續挺普亭？習視訊馬克宏、蕭茲 「心痛」歐重燃戰火

不續挺普亭？習視訊馬克宏、蕭茲 「心痛」歐重燃戰火

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)

徒步環遊世界7年 新州男5月要回家了

2022-03-05 02:00
萬物皆漲，連量販店也擋不住。(美聯社)

通膨物價飆 量販店也失守年漲9.7%

2022-03-02 12:40
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00
馬州哥倫比亞市為全美最快樂第二名的城市，在民眾身心健康、社區環境友好等項目中也名列前茅。（記者張筠／攝影）

全美最快樂城市 馬州哥倫比亞排第2 華府85

2022-03-03 11:46

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴