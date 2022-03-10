俄烏戰爭波及 芝餐廳、商家成替罪羔羊

位於芝城環區的「俄羅斯茶餐廳」成為俄烏戰爭的替罪羔羊。(特派員黃惠玲／攝影)

自從俄羅斯 入侵烏克蘭 以來，芝加哥地區一些企業因此成了替罪羔羊，因為這些餐廳、公司被民眾誤認為與俄羅斯政府有某種關係，其中位於環區的「俄羅斯茶餐廳」(Russian Tea Time)不斷接到怒罵電話，有些還威脅要將該店關閉。

距離芝加哥藝術博物館不遠的俄羅斯茶餐廳，已經有28年歷史，也是許多民眾、遊客熱中體驗異國文化的據點，該餐館東主Enesh說，俄烏戰爭開打後，餐館就持續接到不理智的謾罵電話，還有人威脅要來關掉餐廳，讓業主非常困擾與擔憂。

俄羅斯茶餐廳的另一名合夥人Vadim Muchnik說，他們的餐館與俄羅斯政府沒有任何關係，1993年他跟在烏克蘭出生的母親Klara一起合開了位於77 E. Adam St.的餐廳，然而俄羅斯攻打烏克蘭後，該餐廳在Yelp的評價欄開始出現許多負評，而且原本的預約定位也不斷被取消。

Enesh說，餐廳收到了最差的一星評論，而該民眾甚至留言「俄羅斯去死吧」，Enesh不願透露自己的姓氏，因為她有一些親戚住在靠近俄羅斯的城鎮，她擔心會影響親友安全。

俄羅斯茶餐廳目前在店門口掛上「我們與烏克蘭站在一起」(We stand with Ukarine)的標語，且每位服務生都配戴著藍色與黃色(烏克蘭國旗顏色)的心型徽章，藉此彰顯與烏克蘭團結一致。

該餐廳還在官網上發文表示：「我們對最近的新聞感到心碎，我們一直為受到不人道且卑鄙入侵的人們祈禱，我們不支持俄羅斯政府，我們支持人權、言論自由與公平的民主選舉。」

Enesh表示，餐廳的員工有來自烏克蘭，也有人來自俄羅斯，但他們沒有一個人支持戰爭，也沒有任何人與該戰爭相關。

另一家受到俄烏戰爭影響的商家，是位於1914 W. Division St. 的「紅色廣場」(Red Square)洗浴店，這家在威克公園區(Wicker Park)的商店東主洛夫曼(Alex Loyfman)說，該墊最近常常接到奇怪電話，洛夫曼表示，他出生在烏克蘭，該店不支持戰爭，且在官網發文譴責俄羅斯總統普亭 。

西郊萊爾市(Lisle)販售俄羅斯娃娃與其他俄羅斯文化商品的「俄羅斯之家禮品店」(Maison Russe)，也在官網發布譴責普亭的公告，「我們想確定大家理解我們不支持這場戰爭」，店東殊特金(Paul Shutkin)說。