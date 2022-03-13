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國泰銀行／加州大學洛杉磯分校安德森預測中心美中關係現狀，美經濟擴張與挑戰之2022年度經濟報告

本報芝加哥訊

國泰銀行發佈《國泰銀行 | 加州大學洛杉磯分校安德森預測中心2022年美中年度經濟報告》；此報告標誌着本行與預測中心的第五度合作。

報告側重於美中經濟的近期表現及對兩國前景的預測；在為期兩年的美中第一階段貿易協議到期之際，回顧協議推行期間的限制和耽擱因素；探討受到干擾的全球供應鏈，得出一個可能出乎意料的結論。

在報告中，作者預測中心總監Jerry Nickelsburg及經濟學家俞偉雄針對未來受疫情影響較少的經濟，進行了深入的探討。「主要帶出的信息是，儘管過去兩年供應鏈中斷，並且製造業更多轉向本土化，但全球供應鏈仍在擴大。」

國泰銀行總裁及首席執行長劉昌明表示：「此報告提出了對未來幾年的前景預測，對於那些與中國有密切業務關係的企業特別有參考價值。面對瞬息萬變的時期，掌握經濟走勢信息，能助您更好地作出規劃及決策。

此報告的英文、繁體中文及簡體中文版，可以在國泰銀行或安德森預測中心的網站下載。網址分別為https://www.cathaybank.com/about-us/insights-by-cathay/us-china-2022-annual-economic-report及https://www.anderson.ucla.edu/sites/default/files/document/2022-02/CathayBank_AnnualEconomicReport2022.pdf。季度的更新報告將會在年內稍後定期出版。

加州大學洛杉磯分校安德森預測中心是加州大學洛杉磯分校安德森管理學院的一個學術中心，為美國、加州及當地地區提供獨立的經濟展望研究。該預測中心對與當前事件相關的主題進行研究，為商業、學術界及政府的決策者提供洞察分析。安德森預測中心是美國第一家預測2001年經濟衰退的主要經濟預測機構。 2020年3月，它率先宣布由新冠疫情引起的經濟衰退已經開始發生。uclaforecast.com

關於國泰銀行

國泰銀行為國泰萬通金控（那斯達克：CATY）的子公司，在美國九個州提供廣泛的金融服務，並在香港設有分行，北京、上海及台北設有代表處。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生；半個多世紀中，我們與客人共同發展、不斷創新，為客人提供所需的金融產品及服務，協助他們實現目標。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。

加州大學 洛杉磯 供應鏈

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