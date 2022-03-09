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又見民代貪腐 前伊州州參議員侵吞公款24萬認罪

特派員黃惠玲／芝加哥報導
前伊州州參議員卡勒頓，8日在聯邦法庭認罪。(伊州府網站)
前伊州州參議員卡勒頓，8日在聯邦法庭認罪。(伊州府網站)

又一名伊利諾州民代因非法取得不當款項認罪。伊州前州參議員卡勒頓(Thomas Cullerton，民主黨)8日在聯邦法庭承認一項侵吞公款罪，他在法庭上表示，自己的確未在卡車業工會組織「聯合成員顧問會」(Teamsters Joint Council)工作，但卻領走超過24萬元薪資與福利金，法官預計在6月21日量刑。

一名聯邦檢察官在8日聽證會上告訴法官格特曼(Robert Gettleman)，卡勒頓可能面臨至少一年以上的監禁，此外，卡勒頓還同意支付24萬8828元的賠償金。

在他認罪前，卡勒頓告訴法官，過去四、五個月裡，他一直在倉庫打工，該份工作必須輪值夜班和早班。

芝加哥前11區區長唐信(Patrick Daley Thompson)上個月14日才經聯邦陪審團裁決報稅作假罪成，不到三周，曾任伊州州參議員的卡勒頓又在聯邦法院因為涉及不當金錢來往而認罪。

上周前伊利諾州州眾議會議長麥德根(Michael Madigan)則由聯邦大陪審團通過，向其指控多達22項的利益輸送相關罪。

層出不窮的民代利用職位或其他管道謀取私利案件爆出，讓伊州再次成為全美貪腐焦點。

來自芝城西郊維拉公園市(Villa Park)的卡勒頓早在2019年8月就受到指控，但直到上個月他才辭去州參議員職位。

卡勒頓案所以暴露，是因前芝加哥卡車公司Teamsters老闆柯立(John T. Coli)於2014年至2017年期間，敲詐芝加哥電影製作公司Cinespace Chicago Film Studios約32萬5000元現金認罪，幾天後卡勒頓被供出涉案而遭指控。

起訴書指出，卡勒頓在2013年3月到2016年2月間，從該卡車公司收取高達18萬8320元的工資、獎金以及手機和車輛津貼，以及6萬4068元的醫療和養老金補助，但他實際為該工會組織做的工作很少或根本沒有工作，此外，他還被指控報銷了2萬1678元的醫療費用。

聯邦助理檢察官Amarjeet Bhachu表示，卡勒頓「在三年的時間幾乎沒有上過班」，卡勒頓形同「永久休假的幽靈工人」。

伊州 芝加哥 參議員

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