芝華埠旁INSIGHT醫院 恢復接收救護車傷患

接管原慈愛醫院的INSIGHT醫院，至今仍有多個服務項目未恢復，其中包括以華人患者為主設立「社區資源中心」。(特派員黃惠玲／攝影)

位於華埠附近的芝加哥 醫院INSIGHT醫院7日表示，接收救護車載送患者項目，之前因原慈愛醫院申請破產暫停了將近一年，經過幾個月來的整頓與籌備，即日起全面恢復救護車急診服務，不過，該醫院主要針對華裔 患者設立的「社區資源中心」，至今仍未恢復營運。

原慈愛醫院的華裔患者高達四分之一，前年7月慈愛醫院首度提出要關掉醫院的計畫後，引起社區強烈抗議，經過民眾與民代攜手抗議，慈愛醫院去年2月宣布，與密西根INSIGHT醫療系統達成交易協議，該醫院以1元價格賣給非營利的芝加哥INSIGHT系統，雙方並承諾將維持慈愛醫院的正常營運，這項合約也終於讓擔心醫院關閉的社區民眾如釋重負。

不過INSIGHT醫院的一些服務仍未恢復，其中包括由華人諮詢服務處在該醫院一樓設置，專門為華人提供住院、醫療及補助等相關中文信息的「社區資源中心」，依舊暫停營運，本報記者致信詢問該醫院，何時才會重開該中心，則至截稿時間未收到回覆。

INSIGHT醫院的前身慈愛醫院，患者多達四分之一為華人，因此醫院內招牌大都附上中文字樣。(特派員黃惠玲／攝影)

INSIGHT醫院表示，慈愛醫院是從2021年2月開始暫停救護車載送病患到該醫院急診室，INSIGHT則從同年6月起接管慈愛醫院，之後該醫院暫時僅維持最基本的服務項目，其中救護車項目因需要重新申請，所以不得不繼續停止接收救護車載送患者服務。

最近，該醫院終於重新通過伊州 衛生廳、芝加哥消防局等機構的審核，順利拿到許可而得以恢復服務。這對芝加哥南區來說是非常關鍵的信息，因為過去一年INSIGHT醫院附近的民眾，如果遭遇任何緊急醫療狀況時，被迫只能往五哩外的芝加哥大學醫院送。

參與推動保留慈愛醫院的伊州州眾議員馬靜儀說，這將是確保包括華裔社區在內品質的重要一步，她表示，從去年6月到該年年底，INSIGHT的急診室總共醫治了1萬1320名患者，也完成了116例的手術，今年伊州衛生廳核發了綜合急診科的執照給INSIGHT醫院，使急診室可接受救護車患者，「這對華埠社區是一項好消息，我們的醫療品質將可重新提升」。

INSIGHT醫院，仍屬於伊州醫療安全網(safety net)成員，並維持全方位的社區醫院模式，該醫院表示，原慈愛醫院的急診部門、康復中心、中風項目、行為健康輔助、婦產科、加護病房與住院醫療手術床等服務，以及醫院的慈善關懷政策都將保留。