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芝衛生局長亞瓦迪：華埠抗疫令人刮目相看

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝衛生局局長亞瓦迪肯定華埠積極抗疫，也開心迎接疫情緩解，終於可以摘掉口罩。(特派員黃惠玲／攝影)
芝衛生局局長亞瓦迪肯定華埠積極抗疫，也開心迎接疫情緩解，終於可以摘掉口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠堅強走過新冠疫情衝擊重現繁榮，讓我非常欣慰與開心」，芝加哥衛生局局長亞瓦迪(Allison Arwady)說，中國城是全市最早受到新冠疫情衝擊的社區，過去兩年多來，華人民眾與商家除經濟收入大幅縮水，因疫情導致的仇恨亞裔犯罪更波及日常生活，然而憑著勇氣與韌性，華人不但沒有被打倒，而且還積極抗疫「令人刮目相看」。

亞瓦迪7日接受本報記者專訪時說，猶記早在疫情還未全面爆發前的2020年2月13日，她曾到訪華埠，並在華埠圖書館跟社區簡報芝市首例新冠肺炎病毒的確診個案狀況。

所以選在華埠舉辦說明會，是因該名確診婦女為華裔，且是在當年的1月13日從武漢飛回芝加哥，幾天後出現身體不適，1月24日確診，該婦女也是美國第二起新冠病例；她的丈夫沒有去過武漢，但應是受妻子傳染確診，這對夫婦也成為美國第一起人傳人的新冠肺炎病例。

亞瓦迪說，華埠早在該宗病例出現前，就因為中國傳出新冠肺炎病毒而飽受衝擊，「芝城疫情爆發初期，華埠成為全市焦點，我還記得當時到中國城用餐，明顯可以感受不安氣氛」，接著芝加哥的疫情逐漸蔓延，到2020年3月下旬，芝市長萊特福特發布「居家避疫」命令，所有商家暫停堂食且民眾非必要不准外出，「這時的華埠與其他芝加哥商圈一樣，陷入空前營運困境」。

「從嚴格限制居民外出、商家停業，一路走到現在終於放寬室內強制口罩令，華埠的表現令人刮目相看」，亞瓦迪說，「芝加哥今日的確診、染疫住院與死亡人數，都寫下去年7月至今的最低紀錄」，她表示，在民眾終於可以摘掉口罩重新享受美食，恢復絕大部分的正常生活同時，她更欣慰看到華埠重生且再現繁榮。

「包括華裔在內的亞裔，是芝加哥新冠疫苗接種率最高的族裔」，亞瓦迪說，亞裔的積極抗疫，是芝城的典範，也是協助全市度過疫情難關的重要力量。

根據芝城衛生局統計，到2日為止，芝加哥亞裔至少接種一劑疫苗的比率高達83.9%，完全接種的亞裔比率則有77.1%，兩項排名均高居所有族裔之冠。

亞瓦迪說，對於華裔社區疫情期不斷經歷各種挑戰，但仍堅強抗疫的精神，令人印象深刻，她也因此對華埠致上最大肯定與感謝。

華埠 疫情 芝加哥

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