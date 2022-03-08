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芝聖派翠克節遊行與染綠河水 12日回歸

特派員黃惠玲／芝加哥報導
慶祝聖派翠克節，芝城將在12日一早染綠芝加哥河，有興趣近距離觀看者，可先預約遊船。(芝加哥觀光局官網)
慶祝聖派翠克節，芝城將在12日一早染綠芝加哥河，有興趣近距離觀看者，可先預約遊船。(芝加哥觀光局官網)

芝加哥疫情顯著改善，今年的聖派翠克節系列慶祝活動預料將吸引大批民眾參加，主辦單位7日表示，今年的聖派翠克節將在12日登場，活動包括早上的染綠芝加哥，以及中午的大遊行，為了感謝防疫前線的必要行業員工在疫情期的奉獻，今年的慶祝主題特別訂為「表彰芝城必要員工」。

芝加哥市從1962年以來，開始舉行聖派翠克節時將芝加哥河染成綠色活動，每年因此吸引大批民眾參與，從1979年起，芝加哥南邊也推出聖派翠克節遊行，然而隨著遊行隊伍陣容擴大，家庭鄰里派對增加，當時擔任19區區長的歐緒亞(Matt O'Shea)擔心酒醉民眾搗亂，導致該遊行從2009年後一度中斷舉辦，直到2012年才恢復。

受到新冠疫情影響，芝加哥市府在2020年取消了聖派翠克節大遊行及染綠芝加哥的慶祝活動；2021年大遊行仍然暫停推出，原本也預計取消的染綠芝加哥河，在芝加哥市長萊特福特的臨時決定給市民「綠色驚喜」，在預定日一早祕密完成了芝加哥河染綠的節慶傳統，一方面避開大批群眾聚集的風險，同時又使民眾能夠體驗節日氣氛。

今年芝加哥已經明顯擺脫疫情陰影，市府主辦的聖派翠克大遊行將在12日下午12時45分登場，而染綠芝加哥河則在同日稍早舉行。想要近距離觀看芝加哥河染綠的民眾，可考慮參加12日早上7時45分從海軍碼頭出發的遊船之旅，預約及購買船票可查詢：https://reurl.cc/QjgWdq。

至於芝加哥南邊的另一場聖派翠克大遊行今年也將恢復舉辦，這場從1979年開始推出的遊行，今年將在13日中午登場，遊行隊伍將行經Beverly與Morgan Park社區。

芝加哥 遊行 疫情

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