芝加哥油價續升 每加侖恐飆破5元

汽油價 格網站GasBuddy.com的汽油工業分析師德漢恩(Patrick DeHaan)7日表示，芝加哥 油價漲勢未歇，目前每加侖已經飆升到4.49元的高價，比上周提高了0.5元，他預估此間每加侖汽油價格將衝破五元的可能性非常高。

德漢恩說，自從2005年美國發生卡翠娜颶風以來，芝加哥經歷了幾次油價飛速上升的時期，而這次的油價飆漲，主要原因是對俄羅斯 採取制裁，他說，俄羅斯為僅次於美國的全世界第二大石油產國。

現階段俄羅斯與烏克蘭戰爭仍看不到明顯平息希望，是否將進一步推升芝加哥油價上漲到每加侖五元？德漢恩表示，「我覺得很有可能，雖然還無法百分之百確定會出現，但預計未來幾周發生的機率十分高」。

德漢恩警告說，不幸的是俄羅斯切斷了對世界市場供應石油，消費者不得不忍氣吞聲對高油價概括承受。

他解釋，新冠疫情逐漸緩解，民眾對於染疫的的擔憂才剛開始慢慢解除，也紛紛展開出遊等計畫，汽油因此開始出現強勁需求，沒想到卻又因為俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，掀起美國與其他西方國家對俄羅斯實施制裁，在此同時也意味著全球減少約10%的汽油供應，油價也順勢飆升。

7日到華埠亞珠街夾好斯提特街(S. Halsted St.)的殼牌加油站加油的Alex蔡說，為了省油錢，他出門前還特別上網查了一下華埠附近加油站價格，開著豐田休旅車RAV4的他表示，「今天這裡每加侖最便宜的汽油是4.37元，加了快10加侖共花掉將近44元，幾乎比上個月貴了約兩成」，至於過幾周可能飆破五元的預測，「不敢想像到時怎麼開車出門」。