我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

具俊曄求婚對話曝光 全靠電話讓大S點頭說「好」

芝加哥油價續升 每加侖恐飆破5元

特派員黃惠玲／芝加哥報導

油價格網站GasBuddy.com的汽油工業分析師德漢恩(Patrick DeHaan)7日表示，芝加哥油價漲勢未歇，目前每加侖已經飆升到4.49元的高價，比上周提高了0.5元，他預估此間每加侖汽油價格將衝破五元的可能性非常高。

德漢恩說，自從2005年美國發生卡翠娜颶風以來，芝加哥經歷了幾次油價飛速上升的時期，而這次的油價飆漲，主要原因是對俄羅斯採取制裁，他說，俄羅斯為僅次於美國的全世界第二大石油產國。

現階段俄羅斯與烏克蘭戰爭仍看不到明顯平息希望，是否將進一步推升芝加哥油價上漲到每加侖五元？德漢恩表示，「我覺得很有可能，雖然還無法百分之百確定會出現，但預計未來幾周發生的機率十分高」。

德漢恩警告說，不幸的是俄羅斯切斷了對世界市場供應石油，消費者不得不忍氣吞聲對高油價概括承受。

他解釋，新冠疫情逐漸緩解，民眾對於染疫的的擔憂才剛開始慢慢解除，也紛紛展開出遊等計畫，汽油因此開始出現強勁需求，沒想到卻又因為俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，掀起美國與其他西方國家對俄羅斯實施制裁，在此同時也意味著全球減少約10%的汽油供應，油價也順勢飆升。

7日到華埠亞珠街夾好斯提特街(S. Halsted St.)的殼牌加油站加油的Alex蔡說，為了省油錢，他出門前還特別上網查了一下華埠附近加油站價格，開著豐田休旅車RAV4的他表示，「今天這裡每加侖最便宜的汽油是4.37元，加了快10加侖共花掉將近44元，幾乎比上個月貴了約兩成」，至於過幾周可能飆破五元的預測，「不敢想像到時怎麼開車出門」。

油價 俄羅斯 芝加哥

上一則

新州E-ZPass感應器汰舊換新 近百萬駕駛將收到新機

下一則

維州、馬州房屋空置率約10% 房市體質佳

延伸閱讀

提案禁俄石油進口 國會議員達成協議 最快周三表決

提案禁俄石油進口 國會議員達成協議 最快周三表決
全球油價飆升 歐洲盟國持續討論「擺脫」依賴俄國石油

全球油價飆升 歐洲盟國持續討論「擺脫」依賴俄國石油
俄嚴控輿論 抖音TikTok暫停俄羅斯直播和上傳服務

俄嚴控輿論 抖音TikTok暫停俄羅斯直播和上傳服務
俄烏戰延燒 油價1加侖逾4元 加州6.95元全美最高

俄烏戰延燒 油價1加侖逾4元 加州6.95元全美最高

高油價風暴醞釀經濟衰退？ 從過往三次歷史看端倪

高油價風暴醞釀經濟衰退？ 從過往三次歷史看端倪
布林肯說完美歐擬禁俄石油進口 油價飆近14年高點

布林肯說完美歐擬禁俄石油進口 油價飆近14年高點

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)

女童說溜嘴自曝有小雞雞 母憂德州法刁難 攜女遷加州

2022-02-28 20:30
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)

徒步環遊世界7年 新州男5月要回家了

2022-03-05 02:00
萬物皆漲，連量販店也擋不住。(美聯社)

通膨物價飆 量販店也失守年漲9.7%

2022-03-02 12:40
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料