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芝公校 3月14日起取消強制口罩令

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥公立學校將從14日起取消強制口罩令，圖為華埠附近華德小學上課情形。(華德小學官網)
芝加哥公立學校將從14日起取消強制口罩令，圖為華埠附近華德小學上課情形。(華德小學官網)

芝加哥公立學校系統(CPS)7日宣布，從下周一(14日)開始，全市600多所公校的學生、教職員，無論在校園、教室以及校車上的強制口罩令將取消。

芝公校執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)7日發出聲明表示，CPS是全美率先實施強制口罩令的學區之一，而公校是根據數據以及公共衛生專家分析的報告，判定戴口罩改為彈性選擇，學校環境仍舊可以安全。他說，隨著疫情進入新階段，公校將一如既往支持所有學生、教職員向前邁進。

芝公校與教師工會在今年1月時，曾因包括強制口罩令等防疫措施吵成一團，甚至導致公校學生被迫停課五天，而向來反對解除口罩令的芝加哥教師工會(CTU)主席夏爾奇(Jesse Sharkey)，上周五曾曾致信給市長萊特福特表示，改用彈性選擇戴口罩，違反了雙方訂定的「新冠病毒安全協議」，將可能因此產生「後果」。

芝公校7日沒有提及取消校園口罩令，是否已經與教師工會達成協議。

芝公校系統公告通知指出，CPS的學生疫苗接種率已經接近全美水平，其中12到17歲的公校生，有64%已經至少接種了一劑疫苗，而5到11歲的學童中，有47%至少接種一劑疫苗。

CPS表示，將繼續鼓勵學生、成年人在學校戴口罩，且會繼續推出自願檢測與追蹤確診者等其他新冠相關安全措施。

芝公校首席教育長Bogdana Chkoumbova說，相信學生、家長與老師在疫情的下一階段，都會繼續合作且互相支持，她也呼籲不戴口罩者應尊重戴口罩族群，「讓每一個人都能在自己感到安全與舒服的環境下學習」。

口罩 公校 疫苗

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