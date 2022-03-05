「兩個世界的女人」 李佳出書述移民心路

李佳(前排右三)以自身的經歷，出版了「兩個世界的女人」一書，她的友人、同事非常支持，大家人手一本。(李佳提供)

定居於印第安納州 的李佳(Jia Li Mason) ，以自身在中國與美國間的生活點滴，包括如何從一名中國北京 原中國評劇院的琵琶演奏家，到美國後搖身變成一位美髮師的心路歷程，出版了「 兩個世界的女人」(A woman in two worlds)一書，希望以自己克服逆境的移民故事，為更多人帶來啟發與勇氣。

李佳說，這本已經在亞馬遜 網站銷售的書，描述了她所面臨充滿挑戰的時代，同時提供了許多她在這兩個截然不同世界中所經歷的種種過程。

李佳表示，她是家中五個孩子裡最小的一個，從小在家人疼愛寵溺的環境下長大，之後她成為了一名專業音樂家，展開了琵琶演奏生涯；然而各種因緣際會，她後來隻身一人來到美國與當時的丈夫團聚，兩人後來卻離了婚。

為了生活，原本彈琵琶的雙手，後來轉行當美髮師，在撫養三個孩子的同時，李佳不忘努力提升自己。李佳在書中反思了她從一名音樂家成為一名美髮師所失去的和得到的，以及這些挑戰對她的影響。

「我希望讓女性們從書中感受到堅持努力工作的重要性」，為此她詳細地介紹了自己如何艱辛熬過一個又一個的低薪的工作，只求讓家人生活穩定的經歷，「克服逆境和永不放棄」的意念，支撐她度過那一段最艱困的時期。

書中她也分享了遇到的許多美好而有趣的人和事，從這些人事物中，李佳學習到了很多人生的道理，對之後自己都有很大幫助。 李佳說，「幫助他人」、「盡所能給他人帶來歡愉」的理念，很多時候也會成為自己的幸福。