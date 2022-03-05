氣象學家：芝加哥冬季已告一段落

2月2日的大雪，讓芝加哥街道清潔局的300輛鏟雪車24小時不眠不休出動清掃積雪。(芝加哥街道清潔局提供)

雖然日光節約時間要從13日才開始，且要等到20日才是春分，但傾向於以三個月或四個月的氣象季節(meteorological seasons)來分別季節，而不是根據太陽位置與節氣的「分」或「至」辨別季節的氣象專家指出，大芝加哥 地區的冬天已經告一段落；此外，芝城這個周末還將迎來華氏60度的暖和天氣。

WGN氣象學家史基林(Tom Skilling)說，他經常被問及為何氣象預報人員比較喜歡遵循氣象季節，「的確我也喜歡以每個季節固定月份的方式來區別季節」，他說，在此原則下，春天就是3月到5月，夏季6到8月，秋季9到11月，冬季12月到2月，因為這樣才能比較不同年份季節的氣象變化。

伊州氣候學家福特(Trent Ford)說，這個冬天對愛雪的人來說，是一個美麗的季節，對討厭寒冷的人而言，今年冬天芝加哥沒有出現「極地漩渦」(polar vortex)，他表示，如果要說出今冬與往年的不同，應該就是冬季一開始曾出現的破紀錄高溫。

「去年12月的溫度，名列芝加哥史上第六高，但到了1月、2月的溫度，卻又比往年還低」，不過福特說，整體而言，今冬氣候不如去年同期極端。

國家氣象局芝加哥辦公室的氣象學家伯爾查特(Brett Borchardt)說，總的來說，2021-2022年的冬季氣象，沒有打破任何個別月份或季節性的溫度、降水或降雪 紀錄。但他列出今冬幾個比較特別的情況：

●去年12月15、16日最高溫：歐海爾機場15日氣溫高達華氏66度，打破同日歷史新高，當天還出現每小時66哩的強風，此外，12月10日還出現了冬季難見的龍捲風，這也是史上第四次在該時期發生龍捲風。

●今年1月25日最低溫 ：這一天歐海爾機場氣象站所記錄的最低溫為華氏零下10度，還好這波寒流為時不長，歐海爾機場從去年12月到2月間，共出現三次零度以下低溫，除了1月25日外，還有1月7日零下1度，1月26日的零下6度。而其他時間的溫度，也比往年平均來得低。

●今年2月2日降雪最多：今冬的第一場雪出現在去年12月28日，到今年1月份時仍不見大雪，直到2月初的冬季風暴才帶來可觀降雪，其中2月2日的積雪高達5.6吋。氣象學家預測，在氣溫真正回暖前，可能還會有降雪機率，芝加哥一般平均最後下雪日期為4月2日。

●今年2月22日降雨最多：當天降雨量達0.87吋。