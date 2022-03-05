我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

郊區限定 庫克郡推保障基本收入

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥市宣布啟動「保障基本收入」、展開發給符合資格市民每月500元的試驗行動後，庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)也跟進表示，將從聯邦紓困經費中撥出4200萬元，提供給低收入郡民每個月收入保障，「這將是全美最大規模的基本收入發放」。

普瑞科溫可說，生活貧困者最需要的就是金錢，直接發給他們固定資金，是非常明智的作法，她也提到，庫克郡的保障收入項目，將是美國同類項目中規模最大的一個。

不過，庫克郡此項目仍在早期規畫階段，諸如資格要求、支付金額、發放人數以及將持續發多長時間都還未確定，郡長辦公室發言人說，該項目計畫在未來一年內開放申請，且普瑞科溫可有意將此發放變成一個永久的固定項目。

由於芝加哥市另外有該市的「保障基本收入」計畫，因此庫克郡的此項發放，將僅限於庫克郡郊區居民申請。

芝市議會是在去年9月通過從167億新年度預算中，撥出3150萬經費作為保障5000戶低收入家庭收入的資金，獲得該項補助者，在未來一年內每月可拿到500元津貼。該計畫即日起已經開放申請。

申請條件包括需住在芝加哥市，年齡須在18歲以上，且必須是受到新冠疫情影響而遭遇經濟困難者，收入必須在聯邦貧窮線的250%之下，這也意味著，三口之家的年收入不可超過5萬7575元，申請詳情可查看官網，網址：chicago.gov/cashpilot。

庫克 低收入 芝加哥

上一則

休士頓台大校友會傳承 丁偉倫接任會長

下一則

馬大徵求華裔家庭 參與克服疫情調查

延伸閱讀

庫克郡首期房產稅今到期 逾期月息1.5%

庫克郡首期房產稅今到期 逾期月息1.5%
暴風雪今襲芝 降雪將達7吋 庫克郡南部、肯卡奇郡最冷

暴風雪今襲芝 降雪將達7吋 庫克郡南部、肯卡奇郡最冷
芝加哥11區區長誰接棒 60天內見分曉

芝加哥11區區長誰接棒 60天內見分曉

芝市防疫鬆綁 28日起室內免戴口罩、停查疫苗卡

芝市防疫鬆綁 28日起室內免戴口罩、停查疫苗卡
芝市28日起 室內免戴口罩 停查疫苗卡

芝市28日起 室內免戴口罩 停查疫苗卡
庫克郡將拍賣逾3萬筆房產 清單免費索取

庫克郡將拍賣逾3萬筆房產 清單免費索取

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)

女童說溜嘴自曝有小雞雞 母憂德州法刁難 攜女遷加州

2022-02-28 20:30
萬物皆漲，連量販店也擋不住。(美聯社)

通膨物價飆 量販店也失守年漲9.7%

2022-03-02 12:40
俄烏戰事，德州能源公司短期內會獲利。(德州能源生產商聯盟網頁)

俄侵烏克蘭 能源漲消費者慘 德州這些公司卻發財

2022-02-25 20:46
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊
龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了