郊區限定 庫克郡推保障基本收入

在芝加哥 市宣布啟動「保障基本收入」、展開發給符合資格市民每月500元的試驗行動後，庫克 郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)也跟進表示，將從聯邦紓困經費中撥出4200萬元，提供給低收入 郡民每個月收入保障，「這將是全美最大規模的基本收入發放」。

普瑞科溫可說，生活貧困者最需要的就是金錢，直接發給他們固定資金，是非常明智的作法，她也提到，庫克郡的保障收入項目，將是美國同類項目中規模最大的一個。

不過，庫克郡此項目仍在早期規畫階段，諸如資格要求、支付金額、發放人數以及將持續發多長時間都還未確定，郡長辦公室發言人說，該項目計畫在未來一年內開放申請，且普瑞科溫可有意將此發放變成一個永久的固定項目。

由於芝加哥市另外有該市的「保障基本收入」計畫，因此庫克郡的此項發放，將僅限於庫克郡郊區居民申請。

芝市議會是在去年9月通過從167億新年度預算中，撥出3150萬經費作為保障5000戶低收入家庭收入的資金，獲得該項補助者，在未來一年內每月可拿到500元津貼。該計畫即日起已經開放申請。

申請條件包括需住在芝加哥市，年齡須在18歲以上，且必須是受到新冠疫情影響而遭遇經濟困難者，收入必須在聯邦貧窮線的250%之下，這也意味著，三口之家的年收入不可超過5萬7575元，申請詳情可查看官網，網址：chicago.gov/cashpilot。