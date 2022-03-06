St. Jude Children’s Research Hospital 慶祝挽救兒童生命 60 週年

TDW+Co 的創始人兼負責人 Tim Wang 在「團結我們的目標」專題報導中，與患者家屬講述他為什麼支持 St. Jude 的故事。

慶祝活動專題報導 St. Jude 的支持者 AJ Rafael Tim Wang 的事跡，標誌其不斷擴大的全球影響力

1962 年 2 月 4 日， St. Jude Children's Research Hospital® 的創始人 Danny Thomas 開設了 St. Jude，他創建了一個在現今與當時一樣傑出的組織：一家為患有重大疾病的兒童提供免費尖端醫療服務的研究性醫院。感謝數以百萬計的捐贈者，St. Jude 可以繼續履行其創始承諾，即針對各家庭孩子的治療、旅行、住宿或食物，St. Jude 不會向任何家庭開具賬單。今年，St. Jude 正在慶祝成立 60 週年，其活動將專題報導支持者的故事，並標誌著其科學與醫學進步對全球不斷擴大的影響力。

團結我們的目標：聆聽因 St. Jude 使命而賴以生存人們的心聲

St. Jude 將在 2022 年透過一系列舉措和活動來紀念 60 年的救生工作。其中之一是團結我們的目標，該專案展示了來自 60 名捐贈者、志願者、研究人員與患者家屬的錄影及錄音，講述他們為什麼支持 St. Jude。

該專案包括一些人物的故事報導，如音樂家 AJ Rafael，他曾在其所在的加州社區的教堂觀看父親彈奏鋼琴，現在他在支持 St. Jude 的同時進行演奏，以紀念其父親的遺願。在 AJ 的音訊故事中，他回顧了自己被賦予的音樂天賦，以及如何看待「回饋是我們利用自己所擁有的天賦所能做的最好的事情」。

該專案的另一個故事來自 TDW+Co 的創始人兼負責人 Tim Wang，TDW+Co 是一家支持 ALSAC（St. Jude 的籌款和宣傳組織） 並向其提供建議的機構，講述觸動全美觀眾的多元文化故事。Wang 的服務意識源於他對其社區的熱愛以及他對促進世界包容性的承諾。與 Rafael 一樣，Wang 的故事是向他的父母致敬，他的父母賦予他一種使命感和回饋感，這是他支持 St. Jude 的原因之一。正如 Wang 所說，「對我而言，重要的是我今天能為我們周圍的世界做出哪些貢獻，讓這個世界變得比我來到時更好」。

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「團結我們的目標」中的希望和奉獻故事呼應了 60 年前創始人 Danny Thomas 創立 St. Jude 的承諾。作為一名苦苦掙扎的年輕表演者，Thomas 不顧一切地向失敗事業的守護神 St. Jude Thaddeus 懇求，發誓如果聖人幫助他找到自己的人生道路，他將建立一座神殿以表達感激之情。當成功到來時，Thomas 根據他諮詢過的各領域專家的建議和意見信守諾言，將 St. Jude 建立為重病兒童的希望燈塔。從那時起，他的子孫與許多其他有遠見卓識的領導者合作，激勵了新一代的 St. Jude 支持者。這種支持使得 St. Jude 發展為全球最大的兒科癌症 研究醫院之一。

非凡的科學與卓越的患者護理相結合

在過去的 60 年中，St. Jude 的研究讓我們對正常細胞如何工作以及其 DNA 內的變化如何導致癌症和其他兒童重大疾病的發展有了深入的瞭解。這些知識已成為改進診斷與治療的基礎，有助於將兒童癌症的總體治愈率從醫院開辦時的 20% 提高到現在的 80% 以上。

St. Jude 的科學家是他們所在領域中一些被引用最多的高度被引學者，他們也為預防和治療流感和艾滋病毒/艾滋病 (HIV/AIDS) 等傳染病做出了大量貢獻；以及非惡性血液病，包括鐮狀細胞病與 X 染色體重度綜合性免疫缺乏症，也稱為氣泡男孩症（一種罕見的可遺傳免疫缺陷）。

日益增長的全球影響力

未來 60 年的發展將由正在進行的為期 6 年耗資 115 億美元的 St. Jude 戰略計劃中概述的科學和臨床計劃所决定。該計劃的一個關鍵部分是將投資 增至三倍，從而為 St. Jude Global 提供資金，這是一項於 2018 年啟動的計劃，旨在提高全球患癌症與其他重大疾病的兒童的存活率。這項工作的一部分是 St. Jude Global Alliance（St. Jude 全球聯盟），這是一個由超過 127 家醫院、基金會、政府和合作夥伴組成的網路，它們在亞太與中國等七個地區之間共享資源並促進研究和知識轉移。

2021 年 12 月，St. Jude 啟動了全球獲取兒童癌症藥物平臺，該平臺與世界衛生組織 (World Health Organization) 合作創建了一個渠道，由 St. Jude 投資 2 億美元提供支持，為中低收入 國家的參與中心提供不間斷的優質抗癌藥物供應。預計到 2027 年，該計劃將惠及 50 個國家多達 120,000 名的年輕癌症患者。

瞭解更多關於 St. Jude 60 年歷史的資訊，以及您如何能夠參與未來的 60 年。

AJ Rafael Tim Wang 出現在「團結我們的目標」專題報導中，這是一個由捐贈者、志願者、研究人員與患者家屬講述他們為什麼支持 St. Jude 的視聽故事集。