芝加哥傳統僑社資深僑領 李振民夫婦舉辦春宴高朋滿座

李振民夫婦舉辦【李府春宴】高朋滿座！

芝加哥 華人社區資深僑領、前中華會館中文學校董事長李振民夫婦日前在唐人街開飯餐館舉辦【李府春宴】，當晚的春宴高朋滿座，除李振民夫婦家人及親朋好友外，應邀出席李府春宴的僑社領袖包括：芝城 中華會館主席伍健生夫婦，董事長陳達偉夫婦，中華會館前主席梅楹仲夫婦、區一平夫婦，芝城安良工商會主席伍換光夫婦，協勝公會專員陳羨韶夫婦、顧問鄭汝創，李氏公所元老李本安夫婦、前主席李著華夫婦、李秉樞夫婦、李金亮夫婦，芝城華僑婦女會元老黃湯凝香、黃伍佩玲夫婦，還有多位僑領包括孫序章夫婦、梅悅文夫婦、李朱美卿、任善寧夫婦等上百人歡聚一堂，因疫情 久未見面，大家把酒言歡，互道安康，場面十分喜慶歡樂！

宴會由精神爽利的李振民先生主持，并對來臨春宴的親朋表示熱烈歡迎。中華會館主席伍健生等一眾僑領在致詞時，都贊揚李振民先生夫婦熱心僑社數十年，可為德高望重的僑領，伍健生聲稱，早期曾擔任李氏公所主席、議長等職，更曾擔任中華中文學校董事長達七年之久，對社區貢獻良多。李振民先生夫人李林逢新也曾擔任華僑婦女會會長，熱心參與/支持/贊助婦女會每年舉辦的所有活動不遺余力。他們夫婦均受到僑社各界的廣泛稱頌！當晚【李府春宴】準備了豐富的美酒佳肴宴請大家，李振民先生二弟李振業先生最后致謝詞，感謝大家多年來對他們李家的厚愛和支持，并祝大家虎年吉祥。

【李府春宴】主角當屬李振民夫婦和二弟、三弟早早在現場打點招呼親朋，他們來美打拼幾十年，為人低調善良，熱心公益，疫情前，李家上下慷慨好客，每年的中秋節都組織有上百人參加的文藝活動，唱歌跳舞，出錢出力，還其樂無比！李府新老朋友眾多，很多朋友都是維持了幾十年的老朋友，在芝加哥僑社口碑極佳。大家都祝福李府上下身體健康，家庭幸福，萬事如意！