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芝公校執行長：口罩令「不久的將來」可望取消

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝公校系統執行長馬丁內茲(左二)表示，在不久的將來應該可能就會取消口罩令。(CPS臉書)
芝公校系統執行長馬丁內茲(左二)表示，在不久的將來應該可能就會取消口罩令。(CPS臉書)

爭執多時的伊利諾州強制口罩令，已經隨著聯邦疾病防治中心鬆綁而於日前取消，不過，這場「口罩之戰」在包括芝加哥公立學校系統(CPS)等多個學區仍然還未結束，執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)3日對此表示，「不久的將來」應該可能會將校園口罩令改成可彈性選擇。

針對芝公校仍不願意放寬口罩強制規定，伊州南部一名檢察官德沃爾(Tom DeVore)2日提交一份動議，企圖阻止芝公校繼續執行口罩命令，德沃爾說，他代表三戶芝加哥公校學生家庭提出上述動議，不過，一旦該案獲得法官裁定通過，勢將對芝加哥公立學校的口罩令帶來廣泛影響。

伊州南部桑嘉蒙郡(Sangamon County)的法官格里斯舟(Raylene Grischow)預定在10日對該動議舉行聽證會，這位法官也是稍早對其他學校的口罩訴訟做出裁決者。

有關學校是否能夠繼續執行口罩強制令的爭議，法律的疑點在於伊州執政者是否有權強制執行該命令？以及應對未來如果疫情再度惡化，執政者是否有權重新頒布口罩行政令？目前法官都還沒有做出明確回答。

由於芝公校今年1月與教師工會曾達成協議，校園必須強制戴口罩，教師才願意返回教室教授實體課，正在爭取共和黨提名角逐伊州檢察長的德沃爾對此批評稱，工會的合同不應該犧牲學生的權利，他說，「芝公校不應該憑一紙談判協議，剝奪孩子們的權利」。

上周芝加哥教育委員會通過一項決議，確認繼續執行口罩與其他防疫規定，CPS雖未對德沃爾的法律行動做出回應，但馬丁內茲隨後已經發表聲明稱，計畫在近期內更新口罩強制令，他表示，新的口罩等防疫措施，將與家長、員工與芝教師公會合作草擬。

口罩 公校 伊州

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