角逐伊州眾議員 黃凱煥立志為北華埠發聲

伊州州眾議員馬靜儀(左)說，角逐13區州眾議員的黃凱煥(右)致力服務北華埠社區。(馬靜儀提供)

角逐伊利諾州第13區州眾議員的華裔 候選人黃凱煥(Huynh Hoan)，日前出席北華埠 一場社區活動時表示，第13區的居民人數超過11萬，而其中少數族裔居民比率高達44%，他非常希望能夠獲得華裔選民支持，成為13區第一位華裔議員，他也承諾如當選一定會為包括華裔在內的亞裔 小企業主發聲，並確保仇亞犯罪在該區絕跡。

黃凱煥父親為越南裔、母親為華裔，當年父母在越戰期間逃到美國後，靠著母親在工廠擔任工人撫養全家，一直把北華埠當成自己家的黃凱煥說，正因為經歷過移民家庭的困境，他更能體會移民的心酸，也願意盡最大的能力向這些最需要幫助的家庭、個人伸出援手。

在非營利組織Chicago Beyond工作的黃凱煥說，他一直與當地組織、社區領袖、地方政府合作解決社會公平正義及經濟議題，包括減少槍枝暴力、幫助年輕人就業，支持芝加哥公立學校制訂「創傷症候群」的信息政策，確保有症狀學生受到學校重視與照顧。

疫情期間，他更積極參與草根組織，協助一些弱勢社區及時獲得食物與生活必需品的發放、補給，黃凱煥說，非常希望以自己的豐富經驗回饋更多人，這也是他決定參選的主要原因。

由於華裔母親當年在越南時，曾經歷無家可歸的悲慘生活，近年來，他與一非營利阻止合作，致力解決北華埠等上城區(Updown)無家可歸婦女的問題，他主張，讓弱勢獲得住房是他們的基本權利，也是他積極促成的目標。

此外，新冠疫情造成亞裔社區民眾、商家因此受到族裔歧視與偏見的對待，尤其北華埠一帶過去兩年發生多次亞裔無辜遭受攻擊事件，黃凱煥與其他社區領袖創立了「Celebration Argyle」行動，積極振興與支持當地商家，他還組織志願者協助小企業取得聯邦紓困金，並幫忙行銷吸引顧客。

伊州首位華裔州眾議員馬靜儀說，黃凱煥全心投入服務社區，是13區州眾議員的理想人選，她呼籲希望華人選民多多給予支持。

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