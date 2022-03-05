事實還是謊言：預防 COVID-19 宣傳教育活動揭穿 COVID-19 疫苗與加強針的流言，抗擊疫情我們做得到

預防 COVID-19 宣傳教育活動.

COVID-19 疫情發生兩年後，社交媒體、線上及日常對話中仍不斷出現並流傳著有關 COVID 疫苗 的流言及誤解。從可靠來源獲取事實可以扼殺流言於萌芽狀態，避免將有關接種疫苗加強針或採取其他預防措施的決定變得更複雜。

截至 3月2日，美國疾病與預防中心 (CDC) 報告稱，近 59% 合格的亞裔美國人及超過 45% 合格的夏威夷原住民及太平洋島民已接種加強針— 因此，我們的社區要完全按時接種最新疫苗，還有很長的路要走。需要提醒的是，凡年滿 12 歲的人，在接種第二劑輝瑞-生物科技 (Pfizer-BioNTech) 或莫德納 (Moderna) 疫苗至少 5 個月後，以及接種強生公司的楊森 (Johnson & Johnson’s Janssen) 疫苗 2 個月後，均應接種加強針。

以下是 COVID 疫苗加強針流言背後的事實：

流言：需要接種加強針說明疫苗不起作用。

事實：科學表明，COVID 疫苗在預防嚴重疾病、住院及死亡方面具有良好的效果。然而，研究表明，疫苗對輕度及中度疾病的防護能力會隨著時間的推移而逐漸減弱，而加強針不僅可以使這種防護能力持續的時間得以延長，還能幫助您抵禦新變種的攻擊。

流言：已接種疫苗加強針的人，不再需要戴口罩 或保持社交距離 。

事實：儘管疫苗降低了傳播，感染 COVID 的風險，但病毒仍可在人們呼吸及說話時藉由空氣傳播，尤其是在擁擠及通風不良的空間。為幫助預防 COVID 傳播並降低感染風險，凡年滿 2 歲的人，無論其疫苗接種狀態為何，均應在公共室內區域佩戴合適的口罩。一般來說，人們在戶外時不需要戴口罩。

流言：由於有更多方法可以治療 COVID，因此不再需要接種疫苗。

事實：在 COVID 的鬥爭中，我們取得了大量的進展，但治療方法也有侷限性，最好還是將預防疾病放在首位。某些治療方法包括「COVID 藥丸

等抗病毒藥物在內，必須在感染 COVID 後幾天內服用，且僅適用於高危人群。其他治療方法需要在醫療機構中進行，透過注射或靜脈注射，分多個療程進行。治療資源供應有限，亦無法防止您感染 COVID；並且可能非常昂貴。接種疫苗可以教會我們的身體識別並對抗病毒。免費疫苗

加強針提供了預防嚴重疾病、住院及死亡的最佳保護形式。

流言：感染 COVID 獲得的自然免疫要比接種疫苗獲得的免疫更好。

事實：COVID 引致的嚴重疾病或感染 COVID 後的長期感染風險遠超 COVID 疫苗的任何潛在副作用。接種疫苗為大多數人提供了預防嚴重疾病的高度保護。目前資料顯示，年滿 18 週歲、未接種疫苗的成年人，感染 COVID 的可能性是已接種疫苗的成年人的 5 倍，住院的可能性是已接種疫苗的成年人的 16 倍。接種疫苗還可以保護您周圍的人，因為您生病時可能會將 COVID 傳播給其他人。接種疫苗甚至可以為已感染 COVID 的人提供更強有力的保護，能夠降低再次感染的風險。

關於 COVID、疫苗，加強針的流言及誤解無處不在，錯誤資訊可能會干擾做出接種疫苗或採取其他預防措施的明智決定—使人們面臨罹患嚴重疾病、住院及死亡的風險。如需有關疫苗加強針的準確、有科學依據的資訊，請造訪 www.vaccines.gov。