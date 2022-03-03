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制裁俄羅斯 芝終止與莫斯科姊妹市關係

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
在印州、伊州、威州有連鎖店的Total Wine & More公司，在臉書貼文表示下架俄羅斯酒。(Total Wine & More臉書)
在印州、伊州、威州有連鎖店的Total Wine & More公司，在臉書貼文表示下架俄羅斯酒。(Total Wine & More臉書)

烏克蘭俄羅斯軍事入侵引起全球聲援，芝加哥市市長萊特福特1日宣布，暫時終止與莫斯科的姊妹市關係；此外，伊利諾州的連鎖酒類商品店Binny's也公告指出，即日起下架所有俄羅斯商品。

在30多位芝加哥市區長連署呼籲下，萊特福特決定在俄羅斯對烏克蘭的戰爭持續期間，暫停芝加哥與莫斯科的姐妹城市關係，市長表示，希望藉著此舉強烈譴責普亭政權的所有行為。萊特福特說，「我們必須繼續支持世界各地熱愛自由者，以及俄羅斯普羅大眾追求自由的願望。」

Binny's連鎖店公關總監沃爾奇(Greg Versch)表示，該公司正在撤下門市與官網上出售的俄羅斯產品，他說，除了真正原產地為俄羅斯的酒類商品外，至於其他產於附近酒廠的許多伏特加酒，甚至是名稱聽起來像俄羅斯名字但實際並非來自俄羅斯的伏特加，則將繼續在貨架上銷售。

在印第安納州、伊州南部與威斯康辛州都有分店的酒類連鎖店Total Wine More也宣布對俄羅斯產品展開抵制。

這家公司在官方臉書發文指出，為了支持烏克蘭人民，即日起將所有俄羅斯製造的產品全數下架。

俄亥俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)日前也指示該州商務廳停止購買和銷售俄羅斯標準(Russian Standard)酒，這是唯一在俄亥俄州銷售的俄羅斯伏特加酒。

俄羅斯 俄亥俄州 烏克蘭

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