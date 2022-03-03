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芝賭場預定地2入圍名單 預計3月中公布

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥賭場評選正緊鑼密鼓進行中，78社區諮詢委員會(78 The Community Advisory Council)表示，目前詳細的進程日期還不清楚，但按照計畫應該會在3月上旬公布兩處入圍賭場預定地名單。

芝加哥市府從五處賭場預定地提案中，選出兩處入圍名單後，將委由專門小組，對兩預定地進行交通、社區發展等項目的深入評估，最後由芝加哥市市長萊特福特公布最終出線的地點。

至於何時公布最終落腳地點仍沒有明確日期，根據市府官網，接下來的遴選程序如下：

1。市府開始與選定的入圍者展開協商，並由市府部門組成的專業小組開始審查開發過程。

2。如有必要，將舉行社區會議，並公布說明入選申請者的修正方案。

3。由市府選出最後出線地點。

4。向市議會介紹入選方案與地點。

5。芝市規畫委員會(Plan Commission)聽證會。

6。芝加哥地目委員會(Committee of Zoing)、地標委員會與建物標準委員會聽證。

7。入選賭場方案通過市議會表決。

由78區開發商Related Midwest與羅許街博弈公司(Rush Street Gaming)提出的計畫，新的「瑞維斯賭場」(Rivers)近日出線呼聲逐漸升高，該賭場預計投資20億興建，主要規畫包括：

•2600台吃角子老虎機。

•190張桌遊(table games)。

•300間客房的酒店。

•八家餐廳、咖啡店與美食廣場。

•五家酒吧與俱樂部。

•河畔表演廳以及河景觀望陽台。

芝加哥 入圍 投資

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