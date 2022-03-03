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憂影響交通、房價… 華埠旁78區蓋賭場 8成居民不支持

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
民調顯示，將近八成民眾反對在78區興建賭場。(Rivers 78示意圖)
民調顯示，將近八成民眾反對在78區興建賭場。(Rivers 78示意圖)

78社區諮詢委員會(78 The Community Advisory Council，簡稱CAC)1日公布該區設立賭場的民調報告，結果顯示近八成民眾「不支持」78區賭場提案，主要反對原因包括嚴重影響交通、房價下跌、犯罪增加以及惡化賭博成癮問題。

CAC共同主席廖敏欣主持了1日的線上會議，她說，總計有383人（52%白人、31%亞裔、6%非裔、8.5%拉丁裔）參加了78區設立賭場的民調訪問，其中69%住在南環區，華埠居民則有14%。

結果顯示，四分之三的受訪者都不同意在該區興建賭場，該報告指出，在賭場提案未加入該區的開發計畫前，非常不支持78區的民眾比率僅有17.3%，而賭場提案公布後，有約七成民眾因此對該開發案的支持意願轉為「非常不喜歡」。

廖敏欣說，78區賭場計畫現有73.6%的受訪者表示「非常不支持」，另有4.2%「不支持」；而同意賭場蓋在該區是一項合適規畫的民眾僅11.9%，完全不認同的則高達75.1%。

許多華裔與會者提出了有關對於該區蓋賭場的看法，住在南環區的黃于紋表示，她家距離78區很近，由於現在每次新士兵球場(Soldier Field)只要有球賽或演唱會，羅斯福路就堵到一塌胡塗，假使賭場真的蓋在羅斯福路旁的78區，交通狀況將惡化到何種程度，令人非常擔憂。

培德中心主任吳常義說，賭博問題長期是華裔社區的挑戰，如果將賭場就設在華埠旁，恐怕將讓更多人沉迷其中無法自拔。

與會者也提出了對於賭場將提高犯罪率的憂慮，根據統計，全美各地賭場新成立推出後的前幾個月，附近社區通常都會有較多的報案紀錄，與78區開發商合作的羅許街博弈公司在歐海機場旁開設Rivers Casino後幾個月，也遭遇同樣經歷，警方紀錄顯示，2011年該賭場開幕接獲的報案電話達7560通，而賭場開幕前兩年，同樣地區的報警電話只有6811通。

住在克拉克街夾15街住宅區的居民Shadan Tofighi說，選在78區蓋賭場，將是附近居民的噩夢，他說，一旦住家隔街變成了賭場，勢必拉低房價，這對附近所有住戶都十分不公平。

全程參與該場線上會議的25區區長盧漢士說，他認同一些民眾對於78區賭場的擔憂，「我非常仔細聆聽大家的意見，我會確保CAC以及周邊社區的民意獲得尊重」。

廖敏欣說，這份民調將在本周送給芝加哥市府列入評估，她也呼籲關注該開發案者踴躍填寫民調表，附帶中文的問卷連結：https://reurl.cc/GoLAXp。

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