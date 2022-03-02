芝城房市成交中位價 估今年漲逾11%

芝加哥的房市雖然不如美國其他幾個熱門都會區的成交熱絡，但專家預估今年仍將有11.6%的漲幅。(Getty Images)

新冠疫情推升了全美各地的房價 ，部分大都會區尤其交易火熱，相比之下芝加哥 房市相對「冷靜」，最新統計顯示，今年1月芝城 上市房屋的中位定價為32萬4900元，還比去年同期下降了5.8%，而成交中位價格則在30萬5000到31萬5000之間，比去年同期提高了3.3％，專家預測芝城今年房價將繼續上升，漲幅約為11.6％。

Realtor.com數據，全美許多熱門地區的房屋上市後的成交價，都比賣方定價還高，不過，芝加哥房市表現則沒有這麼熱烈，平均1月份的成交價格比賣方的定價低了1.67%；全芝城平均中位定價最高的區為林肯公園區(Lincoln Park)的57萬9000元，而中位定價「最可以負擔」社區為西脊區(West Ridge)的17萬5000元。

根據伊利諾州房地產經紀人協會(Illinois REALTORS®)的統計，2021年12月份芝加哥市獨棟屋和公寓住宅的銷量達到2392套，比去年同期的2267套增長了5.5%。而去年12月份芝加哥的房屋中位價為31萬5000元，比前一年同期的30萬5000元上漲3.3%。

去年芝加哥市的房屋成交量，比前年提高了5.5%；2021年比2020年的銷售額也增長了18.3%；上市房屋庫存數量從8254套降到5662套，減少幅度達31.4%；至於上市到成交的平均天數，過去兩年都維持在38天。

房市交易網站Zillow預估，芝加哥地區的房價今年將持續上升，增幅約為11.6%，房價中位將因此達到32萬3000元。

租屋市場方面，根據租屋網站The Zumper，伊州1月份一房月租為1177元，芝加哥市則要1590元，西郊奧羅拉市的一房單位月租則為1210元。

大芝加哥地區租金漲幅最高的地區為橡樹公園(Oak Park)，去年一年該區的房租上漲幅度達13.4%，瑞柏市則以7.5%排名第二漲幅最高區，香柏市(Schaumburg)以7.4%名列第三。