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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

油價節節高 芝城每加侖升至4元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市每加侖油價節節上漲，圖為橋港區一處加油站最便宜也要3.97元。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市每加侖油價節節上漲，圖為橋港區一處加油站最便宜也要3.97元。(特派員黃惠玲／攝影)

油價不斷上漲，根據汽油價格分析網站GasBuddy數據，芝加哥每加侖油價已經上升到3.97元。專家表示，預測每桶原油價格還會再推升25到50元，這也意味著，今夏打算開車出遊的民眾，或將需要在汽油花費方面增加更多預算。

GasBuddy原油分析專家德漢恩(Patrick De Haan)說，隨著俄羅斯與烏克蘭戰爭仍無停止跡象，汽油價格將再度上升，他說，每加侖油價上周又調高了0.166元。

芝加哥目前每加侖汽油價格比上個月貴了0.355元，比一年前更高出多達0.993元。

全美每加侖汽油則為3.59元，比上周價格高出0.75元。此價格比一個月前高出0.232元，比一年前則貴了0.876元。

位於橋港區31街的Citgo加油站，每加侖油價最便宜的已經升至3.97元。

至於如何節省汽油開銷？德漢恩建議，如果計畫出門加油的話，可以先上網查詢附近加油站的價格，在從中選一個便宜且距離近的地方加油，此外，許多信用卡都有提供加油回饋計畫，大家可以多利用這項優惠，每次加油至少可以拿回一些反饋金，對於日增的汽油開銷不無小補。

美國汽車協會也提供多個省油方法，包括：

●控制車子時速在50哩內，因為車速如果超過50哩，油耗將明顯提高。

●平穩加速，不要突然猛踩油門，以減少發動機轉速和節省汽油。

●遇到紅綠燈交通號誌時，盡量調整車速使車子到達該路口時間剛好從紅燈轉綠，這樣可以減少反覆減速、加速，同時節省汽油消耗。

●避免引擎長時間空轉。許多車主習慣開著引擎坐在車內等人，尤其是冬天期間，這類習慣十分浪費汽油，建議車主需要長時間等待時，應關掉引擎。

●開車上路前做好路線規畫，尤其應該避開交通尖峰時間。

●如果車廠並未指定你的汽車必須加「高級汽油(premium)」，那麼你花更多錢去加這種汽油，並不會對車子比較好。

●不要在車內放置重物，因為重量越重，車子加速時會消耗越多汽油。

油價 汽車 加油站

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