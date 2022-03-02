芝物價指數漲7% 華人精打細算過生活

物價飛漲，到超市購物感受最明顯。(特派員黃惠玲／攝影)

「以前每周去趟超市採購，平均花費約150元，現在每次結帳起碼都要170元」，住在華埠 的郭安妮跟許多家庭主婦一樣，一到超市就對物價飛漲感受深刻，根據消費者物價指數(Consumer Price Index)，芝加哥大都會區1月份物價，比去年同期增長6.8％，一打雞蛋 價格一年來漲幅更超過三成；汽油與瓦斯費也同樣節節高升。

經濟學家表示，這波物價上漲始於2020年春季新冠疫情 爆發，當時許多工人被迫停工，各項生產因此停頓。就在許多設施、機構關閉後，各地經濟短期內又重新開放，導致勞動力不足與運輸中斷，供應商跟不上消費市場的需求速度，物價因此水漲船高。

勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)數據顯示，今年1月與去年1月的商品價格，每磅香蕉從0.6元漲到0.63元，橙子每磅1.3元提高到 1.43元，新鮮全雞每磅1.6元增至1.62元，雞蛋一打1.47元漲到1.93元，牛絞肉每磅4.31元增至4.77元，每加侖鮮奶從3.47元漲到3.79元。

而汽油與電力、瓦斯費等兩大民生必須開銷，在過去一年的費用持續上升，其中每單位電費(KWH)從0.14元調至0.15元，瓦斯費每度從1.12元增至1.41元，汽油每加侖價格從2.33元漲到3.41元。

「開車去一趟超市，再回家開瓦斯煮菜，沒有一樣不漲價」，郭安妮說，她與丈夫還有一個九歲的兒子三口人，每個月光基本民生開銷就比去年提高了一成左右，由於家中收入僅靠另一半在貿易公司的薪資，為了節省花費，她把以往每天都至少煮兩餐的次數減少到只煮晚餐，「早餐簡單吃，或吃剩菜」藉此減少瓦斯用度。此外，她也會對每周食品採購列出清單，避免到超市買了太多不需要的食物、用品。

習慣到大賣場購物的Eric林說，大賣場的食品價格也明顯上升，從衛生紙到雞蛋，甚至身體乳液全部都比以前貴，「只能盡量減少浪費，日子還是要過」。他還提到，華埠幾家中國超市價格也明顯上升，他說，以綠葉青菜為例，以前一磅不到一元的青江菜、大白菜，現在很難出現低於一元的價格，而空心菜現在更漲到一磅要價近六元的「天價」。

汽油價格飛漲，也讓許多家庭紛紛減少開車機率，住在郊區的媽媽張莉莎說，為了節省油費，她現在都與其他四個媽媽們組成接送隊，大家輪流接送同學齡的孩子上課外活動或參加派對。

超市分析網站Supermarketguru.com的主編雷波特(Phil Lempert)說，很不幸的，這波通貨膨脹短期內恐怕不會消失，他預測，未來12到18個月間，物價、油價還會繼續上漲，雷波特表示，疫情前一個集裝箱從中國運到美國大概只要2000元，而現在相同單位的集裝箱的運送價格，飆升到2.5萬元，「這個問題還沒有解決前，很難看到物價下跌」。