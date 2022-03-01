芝城華商會恢復新春聯歡 虎年郵票亮相

郵政總局代理局長馬柔(Jewel Marrow，左一)與華商會董事長梅施美英(左二)、會長麥克肖恩(右二)介紹虎年新春郵票。(主辦單位提供)

因為新冠疫情 停辦兩年的芝城華商會農曆新春聯歡，日前在南華埠富麗華餐廳恢復推出，300多位華洋嘉賓共同迎接充滿生氣與活力的虎年到來，加上近來疫情終於明顯緩解，芝市也解除了餐館、商店的室內強制口罩令，更使晚會氣氛輕鬆歡樂，此外，美國郵政 署並在活動中公布虎年郵票。

當晚與會人士，包括美國郵政局代理局長馬柔(Jewel Marrow)、伊州 財務長方仲華(Michael Frerichs)，伊州審計長曼多匝(Susana Mendoza)、伊州州眾議員馬靜儀、25區區長盧漢士、伊州兒童與家庭服務部門亞美社區主任湯信義、駐芝加哥台北經文處副處長李唯誠、中華會館主席伍健生、董事長陳達偉等。

華商會董事長梅施美英擔任晚會主持，華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)表示，受到疫情影響，過去兩年的華商會新年慶祝餐會不得不取消，現在終於等到疫情逐漸退散、社區慢慢恢復正常的景象，感到非常開心，他也期許華埠在疫情後商機蓬勃。

馬柔在介紹2022虎年郵票時說，這張呈現色彩鮮豔的虎頭的郵票，是美國郵政局發行系列中國新年郵票以來的第三枚虎年郵票，創作藝術總監阿爾卡拉(Antonio Alcalá)按照原插畫作品作者卡米爾·周(Camille Chew)的原創藝術設計了此枚郵票。新的虎年郵票讓人容易聯想到在中國新年的經典元素，例如舞龍舞獅，虎年郵票也是對悠久中華傳統民間剪紙工藝的現代詮釋，代表著節日的繽紛和光明美好的願景。

餐會中，還推出了豐富獎品的摸彩，2022年華商會親善小姐廖穎妍並獻唱多首動聽歌曲，贏得滿堂喝彩。