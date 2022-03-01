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每月發500元 芝加哥保障基本收入即起可申請

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥市市長萊特福特宣布，保障芝加哥低收入市民每月發放500元的項目，將從4月份開始執行，即日起符合資格者，都可以提出申請。此外，市府也推出其他多項補助項目，希望協助疫情期遭遇經濟困境的家庭度過難關。

芝市議會去年9月通過從167億新年度預算中，撥出3150萬經費作為保障5000戶低收入家庭收入的資金，獲得該項補助者，在未來一年內每月可拿到500元津貼。

市府將委由專業公司來經營這項補助的發放作業，市府也公布了申請者條件，包括需住在芝加哥市，年齡須在18歲以上，且必須是受到新冠疫情影響而遭遇經濟困難者，收入必須在聯邦貧窮線的250%之下，這也意味著，三口之家的年收入不可超過5萬7575元，申請詳情可查看官網，網址：chicago.gov/cashpilot。

除了上述5000戶家庭可以獲得為期一年、每個月500元津貼外，芝市也將在4月份，設立「一次性補貼500元」的項目，提供給家政相關工作工人；此外，芝市還設立了一項1070萬的基金，向包括無證移民等沒有資格獲得聯邦救濟者，發給一次性的500元補貼金。

萊特福特團隊還將推出另一項試點計畫，那就是允許低收入的車主，如收到各種市府罰單但無法如期繳交罰款的低收入車主，可以想享受罰款不收利息的優惠，這項名為「道路紓困計畫」(Clear Path Relief)的項目，將從4月1日起開始執行。

此外，沒有在期限內購買芝加哥是車輛貼紙的民眾，或沒有更新伊州年度車牌貼紙者，將透過一項「即時補繳」的新選項，只要在貼紙過期的30天內趕緊補購，就不用支付逾期罰款。

萊特福特說，新的每月發放500元的計畫，有助於穩定與確保疫情期間陷入掙扎民眾的基本生活，她說，這些計畫都是「反貧」目標的一部份工作。

保證基本收入的計畫，一開始由36區區長維勒格斯(Gilbert Villegas)提出，但初始並未獲得萊特福特支持，不過，最終市長還是將此納入了新年度預算案。

低收入 芝加哥 疫情

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