伊州即日起取消室內口罩令 芝加哥公校不跟進

華埠大東北餐舘業主正撕掉口罩令海報。(特派員黃惠玲/攝影）

伊利諾州與芝加哥市即日起取消室內口罩 強制令，原本堅持校園須戴口罩的伊州州長普立茲克，在聯邦疾病防治中心宣布鬆綁各學校的口罩令後，也打消上訴高等法院，撤銷校園強制戴口罩；至於芝公立學校系統(CPS)則決定繼續執行口罩令，所有師生仍必須戴口罩上課。

伊州強制口罩令從28日凌晨開始取消，但公共交通工具、醫院、長照中心等，都還是維持強制口罩令，至於每個學區、餐廳或商場等，都可以自行決定是否繼續執行口罩規定，其中芝加哥市商家也可繼續施行查驗疫苗 卡。

芝公校 執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)27日特別向所有公校學生家庭送出郵件通知，提醒28日起進入學校還是必須戴上口罩，該信中提到，CPS正在評估有關口罩戴不戴的一些建議，並與衛生局等機構密切協商，全部考量都以保持安全、健康的學習環境為目標。

今年年初新冠變異病毒株Omircron肆虐時，芝加哥公校與教師工會曾達成維持實體上課的協議，其中就包括教室必須強制戴口罩。上周芝加哥教育委員會通過一項決議，確認口罩與其他防疫相關措施的繼續施行。

芝公校家長對於是否應該繼續讓孩子戴口罩上學意見紛紜，部分支持口罩令的家長，28日還在芝市府大樓前聚集發聲，希望CPS不要輕易撤銷口罩規定；另一部分家長，則透過各種管道表達「希望芝公校遵照CDC的防疫指南建議，取消口罩令」。

公牛隊與黑鷹冰球隊的主球場「聯合中心」(United Center)28日宣布，3月1日起球迷們到該球場觀賽，將不再需要戴口罩，不過，入場觀眾仍然需要出示疫苗接種卡，如果沒有施打疫苗者，則要出示病毒檢測陰性證明，假使無疫苗卡也未接受檢測，則必須戴口罩才能入場。