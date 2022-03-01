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庫克郡首期房產稅今到期 逾期月息1.5%

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

庫克郡財長派帕斯(Maria Papas)2月28日表示，2021年房產稅第一期稅單繳交截止日為3月1日，她提醒庫克郡屋主不要忘了及時繳稅。

派帕斯說，今年該郡約發出180萬份房產稅單，都已經在去年12月到今年1月份間寄到每個屋主地址，如未收到稅單者，可到官網查詢：www.cookcountytreasurer.com。

派帕斯表示，已經有超過七成的屋主繳清了第一期房稅，其中包括20萬7000個納稅人透過財局官網繳交，派帕斯說，從官網繳納房地產稅既安全又快速，所有的付款只要在3月1日晚間11時59分前透過財長辦公室官網支付，都不會有逾期罰款。

派帕斯說，有意從官網支付房地產稅者，上該網址後，先點選藍色欄目「免費線上支付」(Pay Online for Free)，接著輸入房地產地址或房產號碼(Property Index Number)，如果是從銀行帳號直接扣款，則不會多收任何手續費。

她提醒，真的無力支付首期房稅款項者，可選擇先支付部分稅金，不過，根據法律規定，從3月1日後，未付清的餘款必須繳付每個月1.5%的利息。

派帕斯也呼籲屋主，利用此機會查詢是否有應退房地產稅未領回，該局目前該筆資金累積已達8400萬；此外也可查詢是否符合房產稅減免資格，以及了解官網上有關庫克郡過去20年來的研究報告。

房地產 庫克

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